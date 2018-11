Vincent je někdy chytřejší než já, říká o synovi Veronika Žilková

„S Vincentem se mi hraje dobře. Už jsme pochopila, že je někdy chytřejší než já a na jevišti mi i něco poradí. Dostali jsme se trochu jinam, už jsem ta stará matka, která ráda poslouchá dospělé děti,“ žertovala herečka na premiéře hry.

Veroniku Žilkovou, která ve hře hraje s Michaelou Dolinovou, budou moct diváci vidět jen v některých představeních. Odlétá totiž za manželem do Izraele. „Budu létat do Čech, abych si zavařila. Budu manželovi utíkat za Dolinovou. Mám s Míšou nějakou smlouvu, kterou musím dodržet. Ale budu se vracet i kvůli případným jiným nabídkám. Vždyť je to jen tři hodiny letu, to je jako, když jedete na chalupu,“ řekla.

V hledišti z rodiny herečky neseděl nikdo. „Všichni z rodiny už to viděli. Synové, babička a Agáta to vidět nechce, protože mě to učila, Čarodějky umí i pozadu. Kdo to neviděl, je dcera Kordula, ta má dneska tancování. Ani manžel neví, že mám dneska oficiální premiéru. On viděl představení v září a řekl mi: ‚Miláčku, buď klidná,‘ tak si myslím, že to platí do dneška,“ prozradila Žilková.

Kvůli jejímu odchodu do Izraele musela Michaela Dolinová s režisérem Romanem Štolpou najít za ni náhradu. „Požádali jsme Sandru Pogodovou o alternaci. Bude hrát od března a Veronika bude na některá představení létat do Čech. Mně totiž herci na představení létají,“ pochlubila se Dolinová.

Vincent Navrátil a Veronika Žilková (23. listopadu 2018)

Čarodějky v kuchyni měly v Divadle Metro v pátek oficiální slavnostní premiéru, přestože herci hru už hráli v mnoha městech po republice. „Nyní je trend, že si herci představení takzvaně ojezdí a před premiérou ještě vychytají nějaké narážky a vtipy, protože při zkouškách neodhadnete, na co diváci budou reagovat,“ míní Dolinová.

Hra zavede diváky do prostředí televizního natáčení kuchařské show, kde si jdou po krku dvě kulinářské hvězdy Veronika Žilková a Michaela Dolinová. Obě „nabroušené star od plotny“ má udržet na uzdě režisér televizního přenosu Vincent Navrátil.