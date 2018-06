Veronika Žilková šéfuje v televizi

Genzerovi a Suchánkovi je teď de facto nadřízenou. Jejich vztahy to však nijak nepoznamenalo. „Sice je úkoluju, ale to dělám ve své podstatě už pět let, akorát že oni o tom neví.“

V divadle hraje jako host

„Mám svoji kancelář, svoji asistentku a k tomu přiměřené množství práce,“ říká herečka, která kvůli nabídce z Novy dala dokonce výpověď v Činoherním klubu. „Není to poprvé. Z Činoheráku jsem už párkrát odešla a zase se vrátila. Tohle je jenom úřední odchod, protože nemůžu mít dva stálé pracovní poměry. Budu tam dál hrát jako host.“

Na Nově je přímou podřízenou výkonné ředitelky Líby Šmuclerové, k níž se netají obdivem. „Ona mě fascinuje, protože takhle schopná žena se vidí málokdy. Já to můžu říct, já už jsem pár lidí potkala, za sedm let mi bude padesát,“ vyznává se a libuje si, že konečně má nad sebou ženu. „Celý život mi dělal šéfa chlap, od základní školy až po divadlo.“

Kromě Tele Tele má na Nově na starosti pořad Tenkrát na východě. Jejím prvním uměleckým počinem bylo, že oženila jeho protagonistu Patrika Hezuckého alias Kamila Urbánka. „Přišel mi strašně osamělý, tak jsem mu vymyslela manželku Drahuši Urbánkovou, která pracuje ve školní družině. Bude ji hrát Renata Kajdžas, moderátorka Evropy 2.“ Manželé Urbánkovi by se měli na obrazovce objevit už 21. června.

Hlavním cílem Žilkové je však tvorba nových zábavných pořadů. Stejně jako v případě Tele Tele na nich spolupracuje s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem, a pokud všechno dobře dopadne, první z nich bude mít premiéru v září. Ovšem Veronika prý tentokrát „na kameru“ nepůjde. „Zůstanu v kanceláři,“ tvrdí.

I když má pravomoc šéfredaktora, zatím prý žádné personální změny neučinila, ale snaží se dostat do televize nové tvůrce. „Je to těžké, protože spousta lidí z uměleckých kruhů radši zemřou chudí, než aby se zapojili do procesu zkvalitnění televizní tvorby, ale nevzdávám to.“

Teší se na dovolenou

V současné době je před Veronikou Žilkovou vidina dovolené. Pojede s celou rodinou na Ibizu. Hlavně kvůli patnáctiletému Cyrilovi, který studuje španělštinu. „Snažím se vybírat země, v nichž se moje děti můžou zdokonalit v jazyce, kterému se věnují,“ vysvětluje. A protože nejmladší syn Vincent mluví zatím jenom česky, zbytek prázdnin stráví v Čechách a budou prý pilovat češtinu.

Na dovolenou s nimi pojede i devatenáctiletá Agáta, která letos složila na Soukromé střední škole umění a managementu maturitní zkoušku z fotografie (za jedna) a 24. června pořádá v pražském Orange baru svoji první samostatnou výstavu. Jako model jí posloužila její sestra Markéta, kterou fotografovala s pomerančem. Mimo jiné vytvořila i sérii šokujících snímků, na nichž jsou krvavé části lidského těla. „Je to morbidní, ale já si myslím, že to k pubertě patří. Je to i v Čechovově Rackovi. Máša chodí v černém a tvrdí, že nosí smutek za své mládí. Mladí lidé jsou fascinováni smrtí. Možná proto, že k ní mají ještě tak daleko,“ říká herečka, která má pět dětí, z nichž čtyři se nacházejí v pubertě.