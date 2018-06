Veronika Žilková nosí nejraději tepláky

"Někdy mám pocit, že by bylo nejlepší, kdybych se ráno vůbec neoblékala a vyjela hned v pyžamu," řekla ovšem Žilková v zákulisí.

V jakém typu "profesionálního" oblečení se Veronika cítí nejlépe? "Vzhledem ke svému zaměstnání musím umět nosit všechno. Můj sen je natočit dobový film a v něm hrát v renesančních šatech… Ale toho se asi nedočkám, ledaže bych hrála renesanční babičku. Opravdu se mi ale líbí dobové kostýmy - nemám však ráda středověk a začátek století."

Z barev miluje Žilková bílou. "Ale protože jsem prasátko, tak bílou mám akorát, než dojdu k autu. Když ho odemykám, už je bílá špinavá," konstatovala sebekriticky.

A co účesy? "Naučili mě nosit rovné vlasy. Já jsem totiž dlouho měla takový mindrák: do svých pětatřiceti jsem si pořád točila vlasy a kulmovala je. Až teď konečně jsem se naučila nosit vlasy rovné," prozradila na sebe Veronika.

Dobrá zpráva pro nevysoké mužské obdivovatele paní Veroniky - zpravidla nenosí boty s vysokými podpatky. "Já pořád jezdím autem. Když si kupuju boty, vždycky se rozhoduju mezi tím, co bych opravdu nosila, a mezi tím, co se mi líbí. No a mně se líbí boty, které nosit neumím - na vysokém podpatku s dlouhou špičkou. Ale protože jezdím pořád autem, nosím pohodlné sportovní boty," dodala herečka.