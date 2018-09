Kvůli maceše z Popelky nejdu s manželem do Izraele, říká Žilková

„Je to role přesně pro mě a s velkou chutí si ji budu užívat. Prskat, brblat a vztekat se, to je, nač se těším. Že budu hrát macechu, vím zhruba od února a musím přiznat, že účast v tomhle představení byla jedním z momentů, proč jsem se rozhodla neodjet s manželem do Izraele, který byl tehdy ještě ve vládě, protože jsem si řekla, že o tohle přeci nesmím přijít. A nepřišla jsem o to!“ s úsměvem prozradila Veronika Žilková na první čtené zkoušce chystané originální rodinné show Tři oříšky pro Popelku.

V roli macechy se bude Veronika Žilková střídat s kolegyněmi Jitkou Sedláčkovou a Janou Švandovou.

Na roli Popelky jsou doslova nažhavené i tři pohledné mladé herečky – Nikola Ďuricová, Kateřina Klausová a Sabina Rojková.

„Já jsem filmovou pohádku viděla mnohokrát, je to parádní film a věřím, že parádní bude i tohle představení, které se chystá. Bude to sice trochu o něčem jiném, prostě muzikálová verze, ovšem určitě bude bavit. Já jsem po přečtení scénáře byla nadšená, takže snad to nadšení přeneseme z jeviště i mezi diváky,“ uvedla Sabina Rojková, která si dobře rozuměla s jedním z budoucích představitelů prince, Milanem Peroutkou.

„Žádné konspirační teorie, prosím. Budeme spolu hrát, to je teď to, oč běží. A Popelky mám na výběr tři, stejně jako ony mě, nebo kolegy prince Davida Gránského, Karla Heřmánka ml. či Štěpána Komárka, takže nechme vše osudu,“ prohlásil Peroutka.

V původní filmové verzi byl princem Pavel Trávníček, který tentokrát bude hrát v alternaci s Janem Rosákem či Oldřichem Křížem pana krále.

„No, povýšil jsem kvůli věku, co naděláš. Ovšem slzu nezamáčknu. Určitě to bude skvělé představení a budu se jím bavit i jako král. Prince jsem si užil, tak ať si ho užijí i jiní. Jsou to šikovní kluci a myslím si, že to zvládnou stejně jako já před mnoha lety,“ svěřil se Trávníček.

V show, která má premiéru 12. října 2018 v pražském Kongresovém centru, se představí i další známé tváře. Roli královny budou alternovat Mahulena Bočanová, Dana Morávková a Dáša Zázvůrková, sestru Doru si vzaly na starost Kamila Nývltová a Kateřina Sedláková.