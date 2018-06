Žilková: Svět youtuberů je strašně důležitý, vytváří vzory pro děti

Co děláte na akci youtuberů? Spíš bych tu čekala vaši dceru Agátu...

Agáta má jiné zájmy, to spíš Kordulka. Já sama jsem naprosto nadšená. Když jsem dostala pozvánku na toto odpoledne, řekla jsem si: Konečně se mnou má nejmladší dcera promluví. Je to svět, který já samozřejmě tolik neznám, ale vím, že je to svět náctiletých. Když přijdu domů, už tam všichni fotí, točí nebo vaří a já jsem odstrčená, protože se točí challenge.

Takže se vaše nejmladší dcera vzhlédla v youtuberingu?

Ano, Kordulka stále točí. Buď jak s děvčaty tančí, nebo jak si dělají překvapení. Musím říct, že jako stará televizní hvězda mám velkou radost, že vzniklo nové komunikační médium. Jsem matka, která dovoluje dětem hrát na počítači a dovoluje jim dívat se na videa od youtuberů. Rozhodně si nemyslím, že by děti měly sedět u svíčky a číst. Myslím si, že tohle je forma vzdělávání, akorát s novou technologií.

Kordulka vás do toho zasvěcuje, nebo už máte nějaký přehled díky Agátě, která bloguje?

Myslím, že tohle není svět Agáty. Ta už je na svět youtuberingu stará. Kordulka mě do toho zasvěcuje, ale většinou mi nedovolí, ani abych to sdílela, nebo se na to dokonce podívala... Někdy ji ale smím točit. Takže dovolte, abych se vám představila: Já jsem youtuberingový kameraman. Teď mi řekla, že by se hrozně chtěla naučit stříhat a dávat tam titulky. Ona si to natočí a někam si to dává a jen tak někoho do tohoto svého světa nepustí. Často se jí zeptám: Učíš se? A ona odpoví: Ne, počítám lajky. Pak přijde na večeři a říká: Já mám sto. Já se jí zeptám, co to znamená, a ona, že to vidělo sto lidí. A když se jí zeptám z kolika, tak mi řekne: No já jsem jich tam víc než sto nepustila. Vím, že teď mluvím asi jako neplavec o plavání přes kanál La Manche, ale zatím v tomto světě skutečně plavu. Snad se to jednou naučím.

Veronika Žilková s dcerou Kordulou

Dorazila jste na narozeniny Veroniky Spurné, která patří mezi známé české youtuberky. Je to oblíbenkyně Kordulky?

Já jsem se jen doma zmínila o tom, že mám pozvání na narozeniny Veroniky Spurné a Kordulka málem omdlela se slovy: No to je mami úplně nejlepší youtuberka, co znám. Když jsme pro ni pak vybíraly dárek, Kordulka o Veronice věděla úplně všechno. Co má ráda za barvy, co poslouchá, jak je hubená, kolik měří, čím se ráda voní. Myslím, že o mně neví, ani kdy mám narozeniny.

Přesto vás svět youtuberů tolik zajímá?

Svět youtuberů je strašně důležitý, protože vytváří nové vzory pro děti. V podstatě kdybych já řekla Kordulce, jak se malují řasy, tak to vůbec nebude vnímat. Ale když to řekne nějaká youtuberka, tak je to to, co je dobré následovat. Samozřejmě je skvělé, když jsou youtubeři kvalitní, přesně jako Veronika Spurná. Aby jejich projevy nebyly nemorální nebo nevýchovné. Je pravda, že jednou mě Kordulka donutila jít do nákupního centra na Smíchově a musela jsem s ní na Veroniku čekat, protože sem měla jít nakupovat. Připadala jsem si jako největší idiot, že čekám, až zahlédnu nějakou youtuberku. Ale je to tak. To je dnešní svět a pokud si ohlídáme, které děti jsou těm vašim dětem vzorem, nevidím v tom problém podpořit tento virtuální svět. Sama jsem nakonec byla moc ráda, že jsem jí dneska zahlédla na pódiu. Dokonce jsem se dozvěděla, že jezdila na tábor s mým synem Vincentem, kam jsem občas jezdila dělat pro děti program, takže se s ní už pravděpodobně znám.

Většinou jsou rodiče dost proti tomu, aby jejich dětem byl vzorem někdo jako youtuber.

Myslím si, že problémem dospělých je, že mají pocit, že děti mají menší starosti, menší bolesti, protože mají menší tělo. Není to pravda. To malé dítě má stejně velkou bolest jako má dospělý. Já si třeba své trauma z nevyslyšené lásky ve čtvrté třídě dodneška dokáži vybavit a musím říct, že je to srovnatelné s traumatem z rozvodu. Proto si myslím, že je hrozně důležité správně přistupovat k dětem, a navíc dospívajícím, protože to je nejhorší období. Dospívání je období, kdy se člověk srovnává s tím, co slyšel o světě doma a jak ten svět vypadá doopravdy. Je to hrozná deziluze, proto je dospívání pro mladé lidi poměrně depresivní. Atributy dospívání jsou nejen fyzické, ale i psychické. Je to vlastně období největší nerovnováhy.

Veronika Žilková a Agáta Prachařová

Proto by měli rodiče akceptovat tento svět?

Jednoznačně. My mu sice neporozumíme, ale musíme ho poznat i kdybychom mu stokrát nerozuměli. Pro ně je youtubering důležitý a tak je potřeba ho brát a neříkat: Vypni to! Za trest se nebudeš dívat! Nech toho, točíš si blbosti. Když mé dceři Agátě bylo patnáct, tak studovala fotografii a já si pamatuji, jak jsem se vláčela po Praze se stativem a se světly, aby mohla fotit. Z mého pohledu třeba fotila nesmysly, ale dnes, když se na ty fotky dívám, tak tam výpověď toho patnáctiletého člověka byla. Točila noční Prahu a nahého spolužáka na stromě a já držela stativ a hlídala, aby nepřišli policajti a nevyfotili, jak tam Žilková kryje dceři záda. Je strašně důležité, aby ten dospělý kryl dětem záda a oni mohli v klidu vyrůst.

Když mluvíte o klidném růstu. Co říkáte na informace kolem vaší těhotné dcery Agáty. Jak to všechno vnímáte?

Agáta to má hrozně těžké, protože pokud jsou oba dva veřejně známí, tak jsou dobrými postavami do příběhu novinářů. Když to není o Péťovi a Věře, ale je to o Agátě a Kubovi, tak je ta novinářská fantazie velká. Oni mají krásné manželství a myslím, že budou brzo dobrými rodiči.