Veronika Vařeková sbalila dalšího milionáře

Všechny italské bulvární magazíny teď vášnivě spekulují o tom, že jeden z nejžádanějších (a nejbohatších) mužů Itálie to s třicetiletou olomouckou rodačkou, která se před časem rozvedla s hokejistou Petrem Nedvědem, myslí vážně.

Anebo se mu alespoň zamilovaně točí hlava, jinak by modelce asi neolíbával nohy na toskánské riviéře Marina di Pisa. Leda že by za to mohl kokain, kterým se (možná společně s heroinem) Lapo před třemi lety předávkoval v bytě zhruba padesátiletého transsexuála Lina B., známějšího pod jménem Patricie.

První varianta by byla dobrou zprávou pro Vařekovou - vyměnit hokejku za Fiata je dobrý obchod. Teď jde o to, aby třicetiletý playboy, který randil například s herečkou Lindsay Lohanovou či s exmanželkou tenisty Borise Beckera Barbarou Feltusovou, opět nevzal do zaječích.