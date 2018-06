LÁSKA POD LUPOU: Už máme byt i psa, říká Veronika Stýblová ze SuperStar

KDY A KDE JSME SE SEZNÁMILI

Veronika: Bylo to 8. července někdy v půl jedné ráno. Bylo to v baru, kde pracuje.

Jan: Seznámili jsme se v červenci v baru, kde dělám manažera.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Veronika: Okouzlil mě svým kukučem a šarmem, ale i uměním házení s lahvema.

Jan: Okouzlila mě pohledem. Jak jsme se dlouho neviděli, tak se dost změnila. Líbila se mi vždycky. A pak bylo fajn to povídání a její přístup k věci.

GESTO, KTERÝM MĚ VŽDYCKY DOSTANE

Veronika: Umí skvěle mrknout jedním okem. Jako John Travolta. To mě vždycky dostane.

Jan: Vždycky mě dostane, když se začne ksichtit a dělat na mě různý obličeje. Je to hezký.

JAK JE PRO MĚ DŮLEŽITÝ VĚK

Veronika: Věk pro mě nebyl nikdy důležitý, hlavní je, jak si ti partneři sedí a jestli se maj rádi.

Jan: Věk neřeším. Vždycky jsem měl mladší holky.

JAK JE PRO MĚ DŮLEŽITÁ POSTAVA

Veronika: Postavu neřeším, neopak se mi líbí, že má trochu bříško. Cítím se vedle něj moc hezky.

Jan: Postava není tak důležitá, zásadnější je to, jak se chová a vyjadřuje.

ŽÁRLIVOST

Veronika: Žárlivost jsem zatím moc nepociťovala, ale vím, že kdysi byl velký milovník žen, což doufám, že už není. A někdy lehce zažárlím, když na něj v baru házejí očka jiné ženy.

Jan: Pořád je na telefonu, pořád někomu odepisuje. Nejsem na to moc zvyklý. Trochu se bojím.

LÁSKA POD LUPOU: Veronika Stýblová a Jan Slatinský

DŮVĚRA VE VZTAHU

Veronika: Pro mě je důvěra ve chvíli, když se umí udělat nějaký kompromis a když se nedostavuje chorobná žárlivost.

Jan: Je to základ vztahu, bez toho to nejde.

ZLOZVYK, KTERÝ TAKTNĚ PŘEHLÍŽÍM

Veronika: Hrozně se vzteká, když mu neodpovím v okamžiku, když píšu nějakou zprávu nebo volám. Hned se urazí, ale už jsem si na to zvykla.

Jan: Nalakuje si nehty a pak si to vždycky sloupne.

KDE VIDÍM NÁŠ VZTAH ZA 10 LET

Veronika: Doufám, že náš vztah bude. Zvlášť když jsme si teď pořídili byt a pejska.

Jan: To je hodně daleko, ale když nám to vyjde, viděl bych to na nějaký baráček někde v cizině. Nechci pořád žít v České republice.

LÁSKA POD LUPOU: Veronika Stýblová

JAK VYCHÁZÍ S BÝVALÝMI LÁSKAMI

Veronika: Já je neznám, a asi je ani nechci poznat.

Jan: Žádné neznám.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Veronika: Mám tě moc ráda a doufám, že nám bude spolu pořád hezky jako je tomu teď.

Jan: Miluju tě a doufám, že nám to dlouho vydrží.