Veronika Stýblová vážila před SuperStar o dvacet kilogramů víc

"Být cvalík nebylo moc fajn. Necítila jsem se dobře a samozřejmě jsem se styděla za to, jak vypadám. Pak jsem přišla do Prahy na konzervatoř a řekla si, že jestli se tomu chci věnovat a dělat tuhle práci, tak musím nějak vypadat, protože v dnešní době, a hlavně v Česku, na to všichni koukají. A tak jsem začala hubnout," vzpomíná Veronika Stýblová.

Shazování přebytečných kil však nebylo jen tak. Musela se vzdát mnoha požitků a pohodlí a tvrdě změnila životní režim.

Ewa Farna a Veronika Stýblová

"Úplně jsem vysadila kávu a nesladím. Piji jen vodu a zelený čaj. Nechybí hodně zeleniny a ovoce. Jako maso preferuji spíše ryby, kuřecí nebo krutí maso. Hovězímu a vepřovému se trošku vyhýbám. Každý den chodím do fitka na 45 minut na běžecký pás a nějaké to zpevnění postavy už na sobě pociťuji. Doufám, že kila půjdou ještě dolů," dodala finalistka SuperStar.

V soutěži momentálně patří k šesti nejlepším finalistům. V neděli večer bude chtít bodovat dvěma zamilovanými písničkami, přesněji hity Without You od Mariah Carey a songem Víš, lásko od Ivety Bartošové.