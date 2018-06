Rozchod snáším hůř, milovala jsem ho, říká Nová o Rudovi z Ostravy

Šestadvacetiletá Veronika Nová a o deset let starší Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Ostravy, ukončili roční vztah před více než měsícem. Rozchod prožívá každý po svém. Nová připustila, že v porozchodových emocích plave.

"Špínu jsme na sebe neházeli a ani to dělat nebudeme. Michal samozřejmě tvrdí, že jsme se rozešli jako přátelé, ale pro mě je slovo přátelé v uvozovkách. Rozchod snáším hůř a určitě mi bude trvat, než s Michalem budu moct zajít jen tak na kafe. Ono být zamilovaný a milovat je trochu jiné. Já Michala milovala velmi, takže ten konec je pro mě těžký," přiznala Veronika Nová.

Veronika Nová a Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy

V současné době je bez partnera a nějakou dobu si status single bude chtít zachovat. "Nikoho nehledám. A vlastně jsem nikdy ani nehledala, protože nejsem typ, který by lovil. Spíš je to o tom, kdo mě zaujme, buď pak něco bude, nebo nebude. Ale určitě nejsem v náladě, abych chodila někam do společnosti a vyhlížela chlapy. Nemám na to upřímně náladu ani čas. Teď se zaměřuju hlavně na práci a svého pejska," dodala herečka.

Přes jistou komunikační odmlku, která nyní mezi bývalými partnery probíhá, se brzy chod událostí možná změní. Oba byli totiž osloveni hudební stanicí Óčko ke spolupráci na připravovaném společenském magazínu. Že by práci odmítli jen kvůli osobním záležitostem, si ale bývalá hvězda Ordinace v růžové zahradě nepřipouští.

"Zájem z mé strany na pořadu spolupracovat trvá. Pokud to vyjde, měl by vzniknout jistý odlehčený společenský magazín, který bude informovat o osobnostech. Ruda z Ostravy by měl mít roli moderátora, já reportérky, která pořizuje rozhovory s lidmi, které znám z branže. Uvidíme, jak se celý projekt vyvine. Zatím jednáme," uzavřela Veronika Nová, jež do společnosti zavítala coby moderátorka nově otevřeného čokoládového butiku v pražské Kotvě.