Herečka Veronika Nová nafotila svůdné fotografie. Jen tak pro sebe

Ladné křivky vystavila herečka Veronika Nová před objektivem fotografa Daniela Zahrádky, s nímž v minulosti několikrát spolupracovala.

"Tyto fotografie jsem nefotila pro žádnou kampaň, ale jen tak pro sebe. Chtěla jsem mít nějaké své aktuální fotografie, a jelikož výhradně fotím s Danem, tak jsem opět sáhla po něm. Známe se dlouho a je to jeden z mála fotografů, před kterýma se nestydím být odvážnější. Dokonce jsem se nestyděla to nafotit přímo u Dana v bytě," vysvětluje Nová.

Herečka, kterou proslavila i Ordinace v růžové zahradě, je nyní k vidění na Óčku v roli televizní reportérky. Většinu pracovního času ale tráví na zájezdových divadelních představeních, kterých si užije i v létě. "V létě budu každou středu hrát na střeše obchodního centra Harfa na otevřené scéně divadelní inscenaci Dívčí válka, Tři v háji a Hledá se milenec. Značka. Spěchá, což jsou představení pod záštitou divadla Artur."

Než ale Veronice Nové vypukne letní sezóna, stihne ještě zahájit obnovené představení Oskar, které se z divadla U Hasičů stěhuje do nově otevřeného multikulturního centra Temple v samém srdci Prahy.

"Jde nejspíš o jediné divadlo, které není ve sklepě, ale v podkroví kostela na Staroměstském náměstí, ze kterého je nádherný výhled na celou Prahu. Premiéru budeme mít 30. května," doplňuje Nová, která už teď přemýšlí o představení pro děti zaměřeném na historii metropole.

Prací se zřejmě zavaluje i proto, že je po rozchodu s kolegou Michalem Kavalčíkem stále sama. "Docela mi to takhle vyhovuje. Jsem spokojená a šťastná. Nemám na opačné pohlaví v současné době myšlenky a hlavně nikoho nehledám. Pokud to přijde, nebudu se tomu bránit, ale musí to přijít samo," uzavírá Veronika Nová.