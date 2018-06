Lálová a Piškula: Doufáme, že se naše mladičká zamilovanost bude líbit

„Rodí se mezi námi nové a nové sestavy na nové a nové tance. Jinak asi nic. Ano, máme láskyplný vztah, ale pouze přátelský,“ potvrdil pro iDNES.cz Zdeněk Piškula, který v dalším kole show předvede scénický tanec.

„Už název scénický tanec naznačuje, že v tom tanci má být nějaká scénka, což si ale myslím má být v každém z těch tanců. Ale tady ještě výrazněji pojatá. My máme hudbu z Romea a Julie, čili do toho vložíme jejich příběh. Doufáme, že naše mladičká zamilovanost se bude na parketu líbit. Připravte si kapesníky, konec bude tragický.“

Podle Veroniky Lálové je nejtěžší částí jejich tance asi zvedačka. Zdeněk ji zvedá úplně nad hlavu, ale kvůli šatům mu bude trochu klouzat. Ale věří, že to zvládnou.

Tanečnici trápí také zprávy o jejím údajném podvádění. Podle Blesku si měla choreografie kupovat od jiných tanečníků a choreografů, což pravidla soutěže zakazují.

„Všichni, co se na StarDance dívají, musí vidět, že ty choreografie jsou kus mě a kus Zdeňka,“ brání se Veronika, která se svým svěřencem vymýšlela právě i scénický tanec. „Každý dostal nějaký nápad a dali jsme to společně dohromady. Já si to užívám, moc se mi to líbí, ač scénický tanec tančím poprvé.“

Svoji partnerku brání i Zdeněk Piškula. „Jelikož jsem účasten na tom tréninku, můžu dosvědčit, že ty choreografie děláme spolu. Je mi líto, že se píše, že Veronika si choreografie u někoho kupuje. Ale člověk s tím asi nic nenadělá. Opravdu do toho dáváme kus sebe a na trénincích jsme co nejdéle. Nechci se pitvat v tom, co někdo napsal, ale pravda je taková, že na tom makáme my.“

Zastání našla Lálová i u choreografa a tanečníka Jana Ondera, který v předchozích ročnících StarDance soutěžil a nyní působí jako supervisor. „Je to nesmysl, protože já jsem tam jako odborný poradce, a kdyby chtěla od někoho choreografii, tak by si ji rozhodně nemusela kupovat, protože bych ji udělal,“ řekl Onder pro Super.cz.