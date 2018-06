Kubařová o svém rozhodnutí hrát: Máma byla zoufalá, táta se opil

„Táta se opil, máma byla zoufalá. Ale teď, když mě vidí, že mám práci, že mám co dělat, je to pro ně, myslím, taková satisfakce,“ říká Kubařová, která hraje v Městských divadlech pražských a také v Dejvickém divadle.

Do Prahy se sama zpočátku trochu bála. Nakonec tu ale našla nejen herecké uplatnění, ale i lásku. Nejdřív žila s filmovým režisérem Karlem Janákem (44), s nímž točila film Rafťáci, teď je partnerkou divadelního režiséra Pavla Kheka (36), pod jehož taktovkou nazkoušela třeba Markétu Lazarovou.

Hereckou kariéru má Veronika Kubařová dobře rozjetou, na rodinu tudíž zatím nepomýšlí. „Nechávám to plynout. Neodsuzuji ani ty hodně mladé maminky, ani ty hodně starší maminky. Prostě každý to má jinak a podle mě si dětičky vybírají, kdy mají přijít na ten svět, taky to intuitivně cítí,“ říká.