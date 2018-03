Mrzely mě řeči, že jsem prostitutka, přiznala Veronika Kopřivová

„Hlavně ze začátku o mě psali, že jsem nějaká prostitutka. Tím, že jsem tancovala, tak to hned znamená, že jsem dělala escort a byla společnice. To mě opravdu bolelo, protože mám své hranice, za které bych nikdy nešla. Když už tady to opadlo a přestalo být pro lidi zajímavé, tak se začal hodně řešit můj e-shop,“ řekla Veronika Kopřivová v pořadu Limuzína na Óčku.

I když ji nenávistné komentáře občas zvednou ze židle, většinou ji Jaromír Jágr uklidní, ať si z toho nic nedělá.

„Jak se říká, kdo je ponížen, bude povýšen. Kdo mi nějakým způsobem křivdí, dobírá si moje jméno a mluví o mě nehezky, tak já z toho nakonec vylezu v tom nejlepším,“ míní blondýnka.

Přestože podle sociálních sítí její život může vypadat jako pohádka, realita je jiná a náročná. I s ohledem na to, že Veronika se stále věnuje svému e-shopu, jenž založila ještě před seznámením s hokejistou.

„Asi by bylo jednodušší být jen modelkou a ne podnikatelkou. Ale pro mě to nebylo naplňující. Jsem docela dost ambiciózní, Jarda občas říká, že až moc. Chtěla bych něco budovat. Je mi 27 let a mám vize, chtěla bych byznys posunout někam jinam a být hlavně sama sobě pánem,“ prohlásila s tím, že její partner to respektuje a chápe.

„Nejsem typ, který by byl povoláním manželka, žena, přítelkyně. Na začátku vztahu jsem v USA půl roku seděla doma a vlastně jenom čekala, což bylo strašně ubíjející. To jsem nevěděla, jak mám skloubit na dálku moji práci. Pak jsem si řekla, že využiji toho, že jsem v Americe a nebudu v e-shopu nabízet jen věci od dodavatelů z Evropy,“ dodala.