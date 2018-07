Veronika bude mít určitě dvojčata. Jsem dobrý střelec, žertuje Jágr

Minulý pátek při tréninku se Jaromír Jágr zranil, a tak si nyní užívá pár dní neplánovaného volna. Fanoušky ale uklidnil, že bude v pořádku.

„Začaly mě bolet třísla a záda. V mém věku se vždycky něco stane. Ale to bude v klidu,“ řekl Jágr v rozhovoru pro TOP STAR na Primě. „Hráči jsou tu kvalitní a rychlí. Do toho to cestování. Řekl bych, že je to náročnější než v Americe.“

Na užívání si volna v Čechách slavnému hokejistovi moc času nezbývá, s čímž prý ale počítal. Říká, že se možná jedná o jeho poslední rok na ledě. Proto se mu hodlá věnovat na maximum. „Doufám, že ho dokončím,“ uvedl.



A jak je na tom jeho láska Veronika Kopřivová? „Veronika je doma a dělá to, co ji baví,“ odpověděl hokejista vyhýbavě na dotaz, zda pošle svou přítelkyni na dovolenou.

Gratulaci k údajnému těhotenství Veroniky Kopřivové, o kterém se často objevují zprávy v bulváru, přijal Jágr se smíchem. „Ano, už je to tady. Podle mě to budou dvojčata. Kdo umí střílet, ten umí střílet. Já jsem byl vždycky střelec,“ zavtipkoval Jágr.