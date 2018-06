Nejsem typ holky, která by byla povoláním přítelkyně, říká Kopřivová

Poslední dobou hodně cestujete, klidně sama nebo s kamarádkou. Nebojíte se?

Nebojím, je to pro mě velké dobrodružství. Cestování si neuvěřitelně užívám a pokaždé, když mám někam jet, jsem v jednom chaosu.

Máte svůj e-shop. Jde o radost, starost nebo práci?

Od každého něco, rozhodně mě to moc baví. Nejsem typ holky, která by byla povoláním přítelkyně či manželka. Na začátku vztahu s Jaromírem jsem v Americe půl roku seděla doma a vlastně jenom čekala. Jsem akční člověk, proto mě to ničilo. Chtěla jsem něco dělat a nešlo příliš dobře skloubit na dálku moji práci, kterou jsem dělala. Nakonec mi přišlo nejrozumnější, že budu v mém e-shopu nabízet věci nejen z Evropy, ale právě z Ameriky.

Hned se mi obchod pěkně rozjel, takže do Ameriky létám i teď, pravidelně. Teď tam opět jedu na pár měsíců, abych trošku cestovala, objevovala nová místa, vracela se na ta stará. Navíc zde mám i pár pracovních povinností. Jsem za to všechno šťastná, že mohu dělat práci, která mě baví, jako je cestovat a pracovat s módou.

Jak si užíváte módu právě v Čechách? Když už musíte do společnosti, co si ráda obléknete?

Vždy navštívím své kamarády a úspěšné módní návrháře, sourozence Ponerovi. Ti mě dokáží obléci do nádherných večerních šatů, případně i kostýmků, kalhot či i jiného pěkného oblečení. Jejich móda se mi nejen moc líbí, ale zároveň mi neuvěřitelně sedne. Baví mě sledovat jejich práci. Jsou nesmírně šikovní, talentovaní. Začínali z ničeho a dnes jsou jejich šaty na všech společenských událostech.

Jak to máte s večírky. Chodíte do společnosti ráda?

Já na večírky moc nejsem a nenaplňuje mě to. Přenechávám to lidem, které to baví. Navíc od té doby, co jsem s Jaromírem, jakmile někam přijdu, tak se většinou nehnu dál než od vstupních dveří. Ven si vyjdu tak třikrát do roka.

Nevyhledáváte ani jiné společenské akce, jako plesy, divadlo?

Jednou za čas si ráda vyrazím. Mám spíš ráda festivaly a koncerty, ale i na ty jdu tak dvakrát do roka. Od doby, co jsem s Jaromírem, se moje situace změnila. Neříkám, že jsem dřív nějak moc někam chodila. Teď je to takové, že se ani neuvolním a neužiji si to. Lidé vás poznávají, sledují, a mně to není dvakrát příjemné. Takže se raději zdržuji doma, v klidu a jsem spokojená.

Letos vás Jaromír na žádný ples nevyvedl?

Naštěstí ne. My to ani jeden nemáme rádi. Když se někde objevím, tak je to většinou pracovně. Daleko radši mám, když se sebereme s kamarádkami a někam vyrazíme. Minulý rok jsme byly v létě na Ibize, kde jsme si užily dvě venkovní bazénové party. To bylo super a zase mi to stačilo na půl roku a jsem v pohodě.

Jaromír Jágr a Veronika Kopřivová (1. září 2016)

Jak ten čas tedy s Jaromírem trávíte doma? Pustíte si třeba nějaký film nebo si spolu zatančíte v soukromí?

Já se většinou po večerech a po nocích věnuji práci, takže bývám zaseknutá u počítače. Občas ale hrajeme třeba karty a v poslední době jsme začali luštit křížovky. Takže si vždycky lehneme do postele a luštíme křížovky nebo si pustíme film.

I přesto, že večírky nemáte ráda, když máte srovnat nějakou party nebo klub v zahraničí a u nás, je to velký rozdíl?

Obrovský. Ty kluby jsou úplně jiné, na jiné úrovni. Moc tedy kluby neobcházím, ale vím, že když přišla situace, že jsme s kamarádkami chtěly někam jít, tak jsme nevěděly kam. Dlouhá je přeplněná cizinci a bary jsou hrozně komerční. V zahraničí jsou ty party úplně jiné. Ale jak říkám, mám radši akce, na které jdu na osmou večer a ve dvanáct to končí. To jsou třeba různé beach party. Nejsem typ, který někde paří do čtyř do rána. To nezvládám.

Vzpomenete si na svoji největší party v životě?

U mě v životě žádná taková největší party ještě úplně neproběhla. Z toho, co slyším od mých vrstevnic, jsem ještě nezažila nic. Takové věci, jako jim, se mi naštěstí ještě nikdy nestaly. Ale minulý rok jsme byly na té Ibize a tam to bylo opravdu perfektní a užily jsme si to. Nemám ráda alkohol. Občas si dám skleničku vína, ale tvrdý alkohol nepiji. Na tom je hezké i to, že si to strašně moc užiji, zablbnu si a druhý den mi není špatně. To je super.