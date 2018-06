S Jaromírovou maminkou jsme stejné povahy, říká Veronika Kopřivová

Co vás zaválo do Česka?

Veronika: Samozřejmě léto, které je v Čechách velice krásné a Jaromír se vždy po sezoně vrací domů, takže nám Čechy chyběly. Rodina a přátelé, to jsou důvody, proč tu jsem. Mám zde i práci, která by se na dálku řešila komplikovaně.

Zavítala jste i na festival do Karlových Varů. Kdo vám dělal doprovod?

Veronika: Minulý rok jsme přijeli a odjížděli společně s Jaromírem, ale já jsem tentokrát potřebovala přijet dřív kvůli své práci. Doprovod mi dělal Jakub Poner, můj návrhář a kamarád. Jeho sestra Nikča už potřebovala dovolenou, takže si jela na jeden den zarelaxovat a my s Kubou vyrazili mezi lidi.

Jakub: U nás to bylo plánované i neplánované. Bylo to takové otevřené, takže jsme se na poslední chvíli rozhodovali, jestli pojedeme, či nikoli. Co se týče oblečení, jsem už zvyklý šít šaty na poslední chvíli, ať už je to Verča, nebo kdokoliv jiný.

Veronika: Na Jakuba je vždy spolehnutí, vždy si na mě udělá čas, ať už pracovně, či soukromě.



Jak snášíte odloučení s partnerem?

Veronika: Samozřejmě, že mi chybí. Ale my jsme tam spolu v podstatě celý rok, takže myslím, že nám i odloučení trošku prospěje. Alespoň zjistíme, jak strašně moc se potřebujeme a jak strašně moc se postrádáme. Chybí mi a už se na něj těším.

Kam byste chtěla, aby vás to s Jaromírem zaválo? Chcete zůstat v Americe, nebo jet někam jinam?

Veronika: Kam bych chtěla, to asi není úplně na mně. Je to hodně o tom, co bude mít Jaromír za nabídky a abychom nějakým způsobem přizpůsobili naše životy tomu jednomu hokejovému. Co si budeme povídat. Někde, kde jsou celý rok dva metry sněhu, tam se mi být nechce. Ale co se dá dělat.

Jaromír Jágr a Veronika Kopřivová (1. září 2016)

Jak jste si zvykla na zájem médií?

Veronika: Že bych byla zkušená, to si úplně nemyslím. Přece jen mě neustále něco ze strany novinářů a lidí překvapuje. Myslím ale, že jsem se proti tomu už obrnila a už mě to nepokládá takovým stylem, jakým mě to dřív dokázalo rozrušit. Z některých věcí jsem byla smutná, ale teď už to pro mě není důležité. Pro mě je důležitá moje rodina, Jaromírova rodina, Jaromír a mí přátelé. To jsou věci, na které se zaměřuji.

Myslíte, že nás někdy šokujete a vyvedete Jaromírovu maminku na nějaký večírek?

Veronika: My se nedávno bavily o tom, že bychom mohly jít do divadla. Obě ho máme rády, ale společně jsme na žádném představení ještě nebyly. Ale určitě si nemyslím, že spolu někdy vyrazíme na večírek. Ona společenské akce nevyhledává a mě samotné tohle stačí jednou nebo dvakrát do roka. V tomhle máme podobné povahy.