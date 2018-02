Kopřivová se nechce o Jágrovi bavit, do Česka přijede pracovně v únoru

Veronika Kopřivová, která s Jágrem chodí necelé tři roky, má svůj e-shop s módou a s klienty i fanoušky komunikuje přes sociální sítě. U některých příspěvků napsala, že aktuální situaci ohledně Jaromíra Jágra nehodlá komentovat.

Uvedla však, že hokejista se musí dát v Česku zdravotně dohromady a zároveň chce do konce sezony trochu pomoct Kladnu. Podle ní to ovšem neznamená, že v NHL skončil. „Kariéru neukončil a věřím, že se na novou sezónu do NHL vrátí v plný parádě a zároveň zavře pusu těm škarohlídům, co ho mají za dědu a dávají mu jejich inteligentní rady, ať skončí,“ napsala.

V únoru se na pár týdnů chystá do Česka kvůli práci a lidem, po kterých je jí smutno. O trvalém návratu zatím zřejmě neuvažuje. „Proč bych se měla hned stěhovat na Kladno? To, že tam má Jaromír práci, znamená, že tam musím hned nastoupit s ním? Já mám také svoji práci, svoje tužby a povinnosti,“ dodala.

K jednomu z vtípků ohledně návratu do Česka, kde jí Jágr oznamuje, že je čekají Benátky, ovšem ne ty italské, ale nad Jizerou, Veronika napsala, že až do března má jiný program. Benátky tak musí počkat.

Ještě loni, když se Jágr stěhoval z Floridy do Kanady, blondýnka nevěděla, kde by si vlastně dokázala představit žít natrvalo. „To se jen tak nedá říct. Já si myslím, že jsem docela přizpůsobivá a všude mi je dobře. Cítím to tak, že kde je láska a zázemí, tam je domov,“ řekla pro iDNES.cz.