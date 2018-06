Kde je láska a zázemí, tam je domov, říká přítelkyně Jágra Kopřivová

„Bylo to úžasné focení s milými lidmi. Měla jsem možnost umíchat si jeden skvělý drink a nafotit set fotek,“ svěřila se Veronika Kopřivová, která prý na plac přišla velmi unavená. „Rituál před focením nemám, ale většinou se chci jen dobře vyspat, což se mi dnes nepovedlo.“



Focení se neslo ve velmi sexy duchu. Veronika při něm předvedla štíhlou postavu, kterou prý ale nemá zadarmo. Každou volnou chvilku tráví ve fitness nebo běhá. Při práci je modelka nejraději sama sebou. „Hlavně být přirozená, to mám ráda,“ dodala.

Cestování Veroniku ještě neomrzelo, společně toho s Jaromírem mnoho nenacestují. „Většinou cestuje on sám nebo já sama. Častěji jedu s kamarádkami. Nedávno jsem byla na pět dní na Ibize, což docela stačilo,“ pochvalovala si místo, kam původně ani neplánovala jet. „Bylo to spíš spontánní, ale nakonec jsme si to s děvčaty užily. Ibiza je známá tím, že je plná hudby. Párkrát jsme si zašly zatančit, ale hlavně jsem si užívaly přírodu, sluníčko a moře.“



Cestu na Ibizu pak spojila i s výletem do Barcelony, kterou toužila vidět hodně dlouho a konečně si to splnila. A kde by si vlastně dokázala představit žít natrvalo?



Veronika Kopřivová, partnerka Jaromíra Jágra

„To se jen tak nedá říct. Já si myslím, že jsem docela přizpůsobivá a všude mi je dobře. Cítím to tak, že kde je láska a zázemí, tam je domov,“ řekla kráska, která se aktuálně chce věnovat vlastním aktivitám. „Chystám se víc pracovat. Zapracovat na mém e-shopu, protože plánuji svou kolekci oblečení. Módu miluji a ráda propojím příjemné s užitečným.“

Díky modelce a její lásce k módě podle některých viditelně prokoukla i hokejová legenda Jaromír Jágr. „Radím mu v podstatě ve všem. Jsem ženská, mužům se cpeme do života docela dost a rozhodujeme o hodně věcech. Jaromír si nechá rád poradit,“ dodala.