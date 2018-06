Byla jsem dárek k narozeninám, prozradila dojatá Veronika Kašáková

„Bylo to pro mě neskutečné překvapení. Sestra jedné dívky, která slavila narozeniny, mi napsala na Facebooku a poprosila mě o autogram do knížky, kterou koupila své mladší sestřičce,“ prozradila Kašáková.

Modelka prý knihu napsala zcela nezištně. Chtěla do ní dát své pocity. Její maminka ji četla a naprosto ji podporuje. „Tatínek ji asi číst nikdy nebude, za což ho neodsuzuji. Každý máme svou pravdu,“ přiznala modelka.

„S rodiči vycházím moc dobře. Co se stalo, bylo prostě tak a já se neohlížím do minulosti. Nemám právo je ani za něco soudit. Žiji budoucností a jsem strašně ráda, že mě dívky berou jako svůj vzor. Nesmírně mě to těší a inspiruje,“ řekla blondýnka.

Modelka si prý na práci stěžovat nemůže. I díky knize je o ní velký zájem. Někdy si práci musí vybírat, protože se jí překrývá, nebo se jí podmínky nelíbí. Moc ráda dělá věci, které jsou trošku netypické.

Finalistka soutěže Česká Miss 2014 Veronika Kašáková

Blondýnka se nedávno zapojila do internetové výzvy a na sociálních sítích se ukázala nenalíčená (více zde). Prozradila, že i když je světlý typ, příliš to s make-upem nepřehání ani v soukromí.

„Jediné co jsem si nechala zvýraznit je obočí permanentním make-upem. Jinak jsem se rozhodla zbavit umělých řas. Je to nepřirozené a nepohodlné,“ míní modelka, která začala používat nové růstové sérum na řasy. „Opravdu mile mě překvapilo. Konečně budu jak mrkací panenka a navíc s vlastními řasami.“