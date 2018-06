VIDEO: Miss z dětského domova Kašáková křtila knihu, rodiče nepřišli

Veronika Kašáková na křtu, kterého se zúčastnily i další finalistky soutěže o královnu krásy, zářila štěstím. Vydat knihu o svém dětství byl její sen.

„Dnes teprve začal život, který mě baví, kdy začínám být šťastná a já si ho musím chvilinku užít, vydělat peníze, mít dobré zázemí, abych dětem nabídla to, co já jsem neměla. Dnes ještě ne, ale jednou bude velká rodina a myslím, že skvělá,“ řekla Kašáková, kterou na křest doprovodil její pohledný přítel.

Nechyběl ale ani člověk, který je modelce nejbližší - bratr Karel. S tím se dostala do dětského domova, když jejich matka propadla drogové závislosti. Starší bratr se ale po základní škole rozhodl odejít do Prahy k otci a nastoupit na gymnázium.

Z děcáku na molo Veronika Kašáková píše o dětství a dospívání bez sebelítosti, dokonce i o rodičích, kvůli nimž skončila v dětském domově. Mezi řádky zdůrazňuje, že každý může rozhodnout o svém vlastním životě. I když měl těžký start do života. Knihu Veroniky Kašákové Zpověď seženete na Knihy.iDNES.cz.

„Ani si nepamatuji, jestli jsem se jí na to ptal, jestli jí to nevadí. Ona vypráví, že ano, že jsme to řešili a byli z toho oba smutní, ale moje mysl to asi nějak vytěsnila. Já to vnímal, že se to stalo, že se to muselo stát a šli jsme dál,“ říká Karel Kašák.

„Verunka mi to časem potom trochu vyčítala, že jsem ji tam zanechal, a teprve když mi to řekla, tak jsem cítil, že jsem se nad tím možná mohl víc zamyslet. Nebylo to nejlepší rozhodnutí, ale stalo se,“ dodal.

I po odchodu bratra, který je nyní studentem práv, si ovšem zůstali blízcí a žádné výčitky necítí ani ke svým rodičům. „Kdybychom se utápěli v minulosti a někomu něco vyčítali, tak by to poškozovalo jen nás a určitě Verunka by nebyla tam, kde je. Já jsem za dětský domov rád. Vím, že kdybych byl s mamkou, tak je to špatně. Měli jsme kolem sebe s Verunkou vždy dobré lidi, hodně lidí nám pomáhalo. Takže mně se nezdá, že jsme to měli tak náročné. Já jsem hrdý na to, jaký jsem, a to i díky dětskému domovu,“ říká Karel Kašák.

V současné době se oba vídají s rodiči a našli k nim vztah. Na křest ale ani jeden z nich nepřijel. „Oba rodiče jsem pozvala, ale pak jsem je nechtěla vystavovat všem těm otázkám,“ omluvila je Kašáková, která své matce sama přečetla kapitolu o ní.

„Klepal se mi hlas a nemohla jsem se na ni podívat, protože to není hezké poslouchat. Když jsem skončila, tekly mi slzy, klepala jsem se a maminka hrozně plakala,“ popsala modelka. „Ona to vzala. Celé to prožívá, asi si to teď uvědomuje, ale já jsem nenosila její boty, takže nemohu za ni mluvit,“ dodala.

Veronika Kašáková s bratrem Karlem

Kašáková by teď ráda knihu zfilmovala a hrála samu sebe. Roli by mohl dostat i její bratr, který přiznal, že právníkem v budoucnu být nechce.

„Chtěl bych moderovat, hrát, něco trošku v showbyznysu. Myslím, že děti z domova chtějí být vidět, potřebují získávat pozornost, aby cítily, že o ně je zájem. Hraji v malém studentském divadle a cítím se dobře, když lidi reagují,“ prozradil.