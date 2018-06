Veronika Freimanová vděčí za mladistvý vzhled svojí babičce

"Jak vypadám, za to nemůžu. Může za to moje babička, která umřela ve věku 104 let. Jsem alergik, ale spíše na mořské produkty, takže mi tahle kosmetika vyhovuje, protože je taková zemitější," prozradila Freimanová na otvíračce nového obchodu s řeckou kosmetikou, která je vyrobena na homeopatických základech.

Otestovat tento dermatologický zázrak si přišla také spisovatelka Halina Pawlowská, která se stejně jako Veronika Freimanová potýká s alergickými reakcemi. "Tuto kosmetiku jsem objevila před několika lety v Řecku sama, když jsem se popálila od slunce. Tak se mi zalíbila, že jsem si příští rok nevezla žádné krémy a všechno jsem si nakoupila až tam. Jsem alergik, takže je vždycky zázrak, když mi neoteče hlava nebo se nedusím," řekla Pawlowská.

Mezi známými tvářemi se na otevření obchodu s kosmetikou, kterou ve světě používají takové hvězdy jako Angelina Jolie, Kylie Minogue nebo Victoria Beckham, objevila i herečka Aňa Geislerová."Musím říct, že mě to zaujalo, protože čím dál tím víc toužím po něčem, co připomíná přírodu. Miluju krémy, ale mám jednu zvláštní úchylku. Když si koupím nový krém, tak ještě větší radost než z toho krému mám z těch vzorečků, které mi přibalí do taštičky," vtipkovala Geislerová.

Herečka má kladný vztah nejen k řecké kosmetice, ale i k Řecku jako k ideálnímu místu pro strávení dovolené. "Moje teta tam má dům, takže by se dalo říct, že je to zčásti domovina. Takže Řecko beru tak, že tam jezdíme jakoby na chatu," uzavírá Geislerová.