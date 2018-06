Herečka Veronika Freimanová se podruhé vdala

Freimanová byla už jednou vdaná za režiséra Jaroslava Brabce, se kterým má dcery Terezu a Markétu. Po 30 letech se v roce 2008 rozvedli. Brabec má s manželkou režiséra Jiřího Menzela Olgou dceru. Herečka však před lety prozradila, že manželova nevěra nebyla důvodem jejich rozvodu.



"Bulvár má jednu výhodu. Je dost pozadu. V době, kdy to plnilo noviny, se mě to už moc netýkalo. To, o čem se tehdy psalo, nebylo důvodem rozpadu mého manželství. To skončilo před tou kauzou a daleko drsněji. Tohle byla už jen taková třešnička na dortu," přiznala herečka v rozhovoru pro magazín MF Dnes v roce 2010 (více zde).

Veronika Freimanová je známá coby učitelka Hanka z kultovní komedie Sněženky a machři. Hrála ve filmech Snowboarďáci a Rafťáci. Objevila se také v seriálech Četnické humoresky, Hraběnky, Vyprávěj nebo Cesty domů. V letech 2010 a 2012 získala zlaté zrcátko ankety TýTý v kategorii herečka.

Sedmapadesátiletý jihočeský architekt Vladimír Bouček získal několik cen v soutěži Prestižních staveb Jihočeského kraje. Mimoto se věnuje malbě, fotografii a grafice.