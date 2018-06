Veronika Freimanová - nenápadná komediální hvězda

Nebýt zdravotních potíží vdětství, pak by Veronika Freimanová na svoje účinkování na divadelních scénách dnes už nejspíš jen vzpomínala. Původně totiž snila o baletu a tanečnice zpravidla svoji kariéru končí mnohem dříve než herečky. Volba herecké profese se však pro ni nestala nouzovým" řešením - její otec byl operní režisér, učil na HAMU, a byť za normalizace skončil jako noční hlídač, měla Veronika Freimanová díky rodinnému zázemí k divadlu blízko. Chodila do dramatického kroužku, od patnácti do souboru Křesadlo a poté studovala na konzervatoři. Před začínající herečkou se ot- vírala bezproblémová budoucnost: ještě coby studentka začala hostovat v Činoherním klubu a po skončení školy jí tady režisér Macháček nabídl záskok za Jiřinu Třebickou ve hře Ten, který dostává políčky. Žádná romantická Julie, ale klaun v plandajících kalhotách, ohromných botách, s červeným nosem a obličejem nalíčeným na bílo. Jiří Menzel ji pak obsadil do komedie Tři v tom, v níž si zahrála téměř sedmsetkrát roli Ardélie. V angažmá v Činoherním klubu vydržela od roku 1978 až do druhé poloviny devadesátých let, kdy zdejší ansámbl prodělal těžkou krizi. Tehdy také dostala nabídku na hostování z Divadla Bez zábradlí. Odchodu z útulného sálku Ve Smečkách ovšem předcházelo dvacet let nabitých nejen prací. Zahrála si například ve filmech Půl domu bez ženicha, Skleněný dům, Sněženky a machři, Žebrácká opera či Gudrun, a navrch to byla řádka různých princezen či učitelek v televizi, moderovala Studio Kamarád i soutěžní pořad Otázky z klobouku a provdala se za kameramana a režiséra Jaroslava Brabce, s nímž má dvě dcery. Brabec ji ostatně obsadil do dvou svých filmů: adaptace Váchalova Krvavého románu a thrilleru Holčičky na život a na smrt. S Jardou jsme velmi rozdílní. On je komplikovanější, rozumovější a svět vnímá složitěji než já," říká Freimanová. Proto je pro mě jeho pohled na to, co dělám, důležitý." Svou práci ovšem může probírat také se sestrou Annou, která je tajemnicí prezidenta Václava Havla a je provdána za režiséra Andreje Kroba. Nikdy jsem si o sobě nemyslela, že jsem komik," prohlásila před pár lety herečka, jež dnes patří mezi komediální hvězdy Divadla Bez zábradlí. Spatřit ji tady můžete hned v polovině z dvanácti inscenací, které jsou na repertoáru. Největší prostor má společně se Zdeňkem Žákem ve dvojici komedií Každý rok ve stejnou dobu a Další roky ve stejnou dobu, kde vytvořili svérázný milenecký pár, jenž se schází jedenkrát ročně v rozpětí pětačtyřiceti let - v jistém hotelu. A v poněkud jiné komediální poloze Veroniku Freimanovou nedávno připomněla televize - objevila se zde po boku Jiřího Bartošky v přepisu divadelní hry Oscara Wildea Ideální manžel, který natočil režisér Zdeněk Zelenka. Herečka, jejíž úsměv a hnědé oči učarovaly již mnoha divákům, miluje Malou Stranu, kde bydlí, ráda pije kapučíno a campari s džusem a nemá ráda velké plánování. Kdykoliv jsem něco plánovala, tak to buď nevyšlo, nebo to byl strašlivý průšvih," tvrdí Veronika Freimanová. Má-li se něco stát, tak se to stane. Důležité pro mě je, abych věděla, že mohu stále jít někam dál."