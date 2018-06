Profesionál nemůže vypadnout z formy, říká o modelingu Chmelířová

Veronika Chmelířová se v branži módy a elegance pohybuje již řadu let. Zakázky přijímá nejen doma, ale i v zahraničí. Často například spolupracuje s návrhářkou Beatou Rajskou, která si ji i letos vybrala do svého kalendáře.

„Bylo to pro mě čtvrté focení kalendáře v řadě. Focení se odehrávalo na netypické lokalitě, v prostředí oceláren. Byla jsem upozorněna, že bude zima a samý prach, ale nakonec jsme měly fajn zázemí a na lokace odbíhaly už v připravených modelech. Jen při focení musel člověk být opatrnější, aby se modely nezašpinily,“ líčí Chmelířová, jež opět předvedla, že je v dokonalé kondici.

Náhoda to není. Coby modelka ctí zásady modelingu. Hlavně pak diktát o tom, že křivky musí být souměrné a pokud možno bez chyb. „Myslím, že modelka, která je opravdová profesionálka, si nedovolí vypadnout z formy. Chce to neustálou disciplínu, nejen když je před přehlídkou nebo konkrétním focením. I když samozřejmě platí, že plavky a prádlo vyžadují největší drezuru. Já jsem ale sportovec už od dětství, takže pro mě je to velký koníček a způsob relaxu, ne trest,“ zdůrazňuje 175 centimetrů vysoká kráska.

Nyní ji čeká šňůra přehlídek hlavně v Česku. Ale kdyby si měla vybrat, co ji baví nejvíc, zřejmě by to byl fotomodeling v exteriérech.

„Nejraději fotím venku na konkrétních lokacích. Ateliér mě moc nebaví, protože svazuje. Když jsme někde venku, je to sice méně pohodlné, často zima, člověk se převléká v autě a podobně, ale ty fotky se nedají srovnat. Já se můžu inspirovat prostředím a doslova se vyřádit a vymýšlet nové pózy,“ doplňuje Chmelířová.

Ta se kromě modelingu věnuje i pomoci druhým, spolupracuje s nadací, která se zaměřuje na lidi s Alzheimerovou chorobou.