Dnes pořád spěcháme a život si moc neužíváme, míní Veronika Arichteva

Letos slavíme sto let od vzniku Československa. Co bychom si mohli do dnešní doby vzít z období první republiky?

Klid té doby, dnes pořád spěcháme a život si moc neužíváme. Také mám pocit, že se vytratila úcta k rodičům a prarodičům, také gentlemanství. Za to si my ženy můžeme hodně samy, protože pořád dáváme najevo, jak jsme silné a samostatné. Samozřejmě máme tu dobu zidealizovanou a zromantizovanou, ale mám pocit, že dříve si lidé navzájem více pomáhali.

Ve třetí řadě seriálu První republiky táhnou bratři Valentové za jeden provaz, ale příběh začal svárem Vladimíra a Jaroslava. Který z bratrů je sympatičtější vaší postavě a který vám osobně?

Ve třetí sérii je Magdaléně bližší Vladimír. Asi není tajemstvím, že si k sobě opět budou hledat cestu. V obchodních záležitostech je lepší Jaroslav. A moje preference jsou podobné, Vladimír je mi bližší, i když v této sérii je trošku usazenější. Bývalo to lepší.

Která jiná postava První republiky je vám blízká? A jste jí něčím podobná?

Alois Valenta, otec rodiny, který ji drží pohromadě, ať se děje cokoliv. Platí pro něj, stejně jako pro mě, že rodina je nade vše. Je čestný, přímý, nejedná v zájmu peněz a záleží mu na tom, aby se lidi měli rádi.

Jak jste prožívala natáčení boxerských scén?

Musím říct, že jsem si to užila a byla to pastva pro oči. Ale užila jsem si to hlavně proto, že to nebylo reálné. Nejsem typ člověka, který by dobrovolně šel na boxerský zápas dívat se, jak si někdo dává přes čumák. Ale jak to bylo tak pěkně dobově udělané, tak jsem každý den odcházela z natáčení plná dojmů.

Jan Koleník a Veronika Arichteva v seriálu První republika (2018)

A co tanec?

Viděla jsem záběry, jak tančím v traileru, a byla jsem zabraná jen od pasu nahoru, což je samozřejmě velmi důležité, protože jako přípravu jsem měla jen dvě hodiny tanečního tréninku, za které se člověk samozřejmě swing a charleston nenaučí. Výhoda ovšem byla, že tančím s Jánem Koleníkem, který samozřejmě tančit umí. Čili když jsme tančili spolu, tak to bylo dobré, krize nastala, když mě pustil a musela jsem tančit sama.

Jak vám sedí dobové kostýmy a šperky?

Jsem velmi spokojená, hrozně dobře se to nosí. V první sérii jsme si nastavili, že Magdaléna bude taková emancipovaná žena, čili i v této sérii převážně nosí kalhotové kostýmy a šaty si vezme, jen když je k tomu nějaký speciální důvod.