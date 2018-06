Veronika Arichteva: Cvičím, abych mohla jíst, ne kvůli postavě modelky

Co vás přimělo začít cvičit s trenérem?

Byla to postava kamarádky Martiny Pártlové. Ona hodně dře a vypadá výborně. Když jsem viděla její tělo při jednom společném focení, zbledla jsem závistí a říkala si, no ne, já chci vypadat taky tak dobře. A Martinka je fakt kámoška, proto mě seznámila s fitness trenérem Karlem Frýdem a já k němu začala chodit.

Mít zpevněnou a svalnatou postavu obnáší jen dřinu v posilovně?

Myslela jsem si, že to bude strašně jednoduché, že za tři měsíce budu mít super postavu. Bohužel, pokud člověk k tomu cvičení nedodržuje správnou stravu, úplně růžové to není.

Předpokládám, že správná strava znamená i zákazy.

Přesně tak. Pro mě je nejtěžší právě dodržování jídelníčku. Ač se to nezdá, já jídlo miluju a ráda si dám i občas i skleničku vína. Hlavně mám ráda pečivo a různé druhy sýrů. Myslím tedy, že cvičím proto, abych mohla jíst, než proto, abych měla postavu snů.

Jak často cvičíte, abyste tedy mohla jíst?

Čtyřikrát týdne, což je super. Trenér mi vyjde maximálně vstříc a udělá si čas. Jen víkendy mám volno. Vždycky si říkám, že budu cvičit i doma, ale nikdy se nedokopu. Proto potřebuju mít nad sebou dozor.

Máte nějaký cíl? Třeba „pekáč buchet“ na břiše?

Ráda bych cvičila, co to půjde, dokud mě trenér nevyhodí... (smích). Teď vážně. Necvičím pro to, abych měla postavu modelky. Hlavně se chci líbit sama sobě a být se sebou spokojená. To je asi můj cíl.

Veronika Arichteva na Floridě

Co když vám tento plán překazí třeba dítě? Vdaná už jste. Netoužíte založit rodinu?

Kdybych řekla, že ne, byla by to hloupá odpověď. My to s manželem nějak pořád oddalujeme. Před dvěma lety jsme si říkali, že ještě dva roky počkáme. Ty uplynuly a nějak si ještě chceme užívat sami sebe. Cestovat, pracovat, cvičit.

Všechno přeci můžete dělat i s dětmi. Klidně i cvičit.

Určitě. Nechci se tímto způsobem vymlouvat. Manžel už má z předchozího vztahu šestiletého syna, takže prozatím má takový rodičovský trénink.



Nežárlí manžel na trenéra?

Je pravda, že se vzájemně neznají. Ale myslím si, že manžel už je zvyklý z frekvence videí, které dáváme na sociální síť. Je pravda, že teď po půl roce, co já chodím cvičit, začal taky. Nabízela jsem mu, aby si našel trenérku. Ať to máme vyrovnaný.

Veronika Arichteva na Floridě

Opravdu manžel nežárlí?

Manžel je Bulhar a já si myslela, že je velmi temperamentní. Když jsem ho poznala, překvapil mě svou klidnou povahou. Neříkám, že nežárlí, to asi ano, ale doma rozhodně není Itálie.

Potkali jste se při práci. Manžel režíroval seriál První republika, kde jste hrála jednu z hlavních rolí. Už se natáčí pokračování?

Je pravda, že pokračování se připravuje asi dva roky od dokončení první série. Byl zde problém s financemi. Teď to vypadá, že se začne točit na podzim. Bylo by to skvělé. Mě ten seriál a práce s manželem velmi bavila. Akorát netuším, jak často se bude role Magdaleny objevovat. Vím jen, že se z ní stane trošku mrcha, což mi vůbec nevadí.

Kromě toho děláte i divadlo. Stálé angažmá pořád nemáte?

To ne. Jezdím zájezdovky. Jedna z komedií je Příběh jednoho hradu. Napsal ji Ivan Vyskočil a je to o jeho životě. Takže hodně sexu a tak. Pak hraji Ligu proti nevěře, kterou režíruje můj manžel. V březnu bych měla zkoušet něco nového, tak uvidíme, jak to dopadne.

Veronika Arichteva v pořadu Dámská jízda

A vy sama režírujete, stříháte či točíte? S Martinou Pártlovou a Nikol Štíbrovou máte pořad o cestování, autech a mužích.

No my cestujeme tak do Kozičky (oblíbený pražský podnik zlatokopek - pozn.red.) a domů. Spíš je to pořad o autech. Napadlo to tenkrát Nikču. Původně jsme začaly točit pořad o cestování, takový cestopis. Jely jsme třeba do Toskánska. Bylo to super. Dali nám kamery a řekli: “Točte si, holky, co chcete“. Zatím máme pilotní díl a uvidíme, jestli se někde uchytí. Na to konto nás napadlo udělat pořad o autech. Těch témat tam je vlastně víc.

Kromě práce, cvičení a možná dítěte za další dva či čtyři roky, co máte ještě v plánu?

Nedávám si plány, ani předsevzetí. Jsem nedisciplinovaná a nikdy to nedodržím.