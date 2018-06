Věřit, že se po prášcích hubne, je čiré bláznovství

V takové či podobné formě zaplňují inzeráty nabízející snadné zhubnutí celé strany časopisů. Jedna inzertní strana přitom přijde až na čtvrt milionu korun.

Také všechny tyto prostředky mají něco společné - jejich výsledky není možno ověřit, protože klinické zkoušky nedělala žádná spolehlivá laboratoř nebo zdravotnický ústav. Když už se podaří firmu vystopovat, její zaměstnanci obvykle používají nicneříkajících frází. »Výtažky ananasu jsou známé na poli informací pro buňky, které je pomocí energie Yang smršťují,« obhajovala například před čtvrt rokem své výrobky majitelka zásilkové firmy Euro Center Diffusion Zina Boldaňuková. Čas od času se reklama na koktejly na hubnutí objevuje i v televizi. »Prostředky na hubnutí nejsou v podstatě nic jiného než vláknina, která se v břiše roztáhne a člověk nemá hlad,« objasňuje jejich působení lékařka Mária Šulová, pracující pro firmu Dalpharmea, která vyrábí jeden z nich. Jednou z největších reklamních lží jsou v televizi i tisku srovnávací fotografie před a po údajné léčbě. Při přípravě článků, které se této problematiky v minulých dvou letech týkaly, nenarazila redakce MF DNES na jedinou fotografii, kterou by bylo možno lékařsky doložit. »Naše firma spojení na tyto ženy nemá,« potvrdila počátkem roku manažerka firmy Aestheline - Nature Cosmetic Miroslava Štětková. Klidně však uváděla jejich národnost a přesné jméno. »Abych mohla dostat pračku nebo ledničku, měla jsem napsat, že jsem zhubla o několik kilogramů, i když jsem jedla dorty a mazala si chleba sádlem,« popsala loni praktiky firmy Džirlo, která prodává čaj na zhubnutí, Lenka Stránská z Ústí nad Labem. Poté by se její fotografie i s tímto dovětkem objevila v letáku na podporu prodeje čaje. »Dobrou tělesnou kondici lze získat pouze pohybem a správnou životosprávou,« říká olomoucký lékař Ivan Foltýn, který se denně setkává ve své ordinaci s příliš silnými lidmi, z nichž mnozí už na své kůži nejrůznější zázračné preparáty vyzkoušeli. Přesto se stále najde dost lidí, kteří věří, že lze pomocí pilulek bezbolestně a rychle zhubnout - svědčí o tom i to, že se výrobcům drahá reklama vyplácí: jedna barevná inzertní strana přijde v časopisech až na čtvrt milionu korun a stejně tak drahý bývá i reklamní televizní šot.