Verešová: Za Volopichem se otočí i chlap

Sedmadvacetiletá Andrea Verešová, která získala titul Miss Slovensko 1999, má již také vybraná jména pro svého potomka. "Když to bude chlapec, bude Daniel, děvčátko bude Vanessa."



Své těhotenství si vychutnává, zatím přibrala jen šest kilogramů a od svého muže se nechává velmi ráda hýčkat. "Díky těhotenství jsem se začala více radovat z pozornosti manžela, vychutnávám si, že se o mě stará. Že mi pomáhá," svěřuje se čtenářům Andrea. "Zatím probíhá vše velmi dobře. Kdyby to tak probíhalo vždy, mohla bych být těhotná každý rok."

Za Volopichem se otočí i chlap

Andrea Verešová se na on-line rozhovoru nevyhnula ani otázkám ryze osobním. Na dotaz jednoho čtenáře, co vidí na takovém starém plešatém muži s tak otřesným příjmením, Verešová odpověděla, že její dvaačtyřicetiletý manžel vypadá velmi dobře.



"Je velký sportovec, dělá kulturistiku, lyžuje a v létě by jste se za ním otočil i vy. A není to jeden z těch zámožných princů, které jsem potkala ve světe. Je to šikovný právník, kterému se daří. Nepotřebuji mít miliardáře," dodává Verešová na vysvětlenou.