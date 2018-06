Verešová: Vyhodili mě od zkoušky

"Postupně se to posouvá. Mám strašně práce, vůbec nestíhám a vyhodili mě z jedné zkoušky, takže státnice vidím na příští jaro nebo léto," řekla pětadvacetiletá Verešová.

Slovenská miss z roku 1999 se ale na státní zkoušky pozvolna připravuje už teď. "Už si čtu a od ledna se budu připravovat. Normálním studentům, kteří chodí denně do školy, to trvá prý čtyři měsíce. Tak to jsem na sebe zvědavá! Neumím si to představit. Mně to zabere spíš pět nebo šest měsíců," posteskla si.

Ještě před státnicemi si ale musí dodělat onu zkoušku ze správního práva. Opravný termín zatím nemá, chtěla by to zvládnout ale na jaře.

Hlavní je koncentrace

U státnic pak bude muset prokázat své znalosti nejen z oboru správního práva, ale i občanského, obchodního a trestního. "Už mám hotové dvoje státnice z prvního a druhého ročníku. Tyhle závěrečné jsou ale nejtěžší, všechno se dělá v jeden den," dodala modelka. Největší strach má právě ze správního práva. "Paradoxně možná tohle ale budu umět nejlíp, když se to budu učit i na tu opravnou zkoušku."

Pokud bude mít Verešová pocit, že na státnice ještě není pořádně připravena, není problém jejich termín znovu odložit. Školu by totiž měla dokončit nejpozději v květnu 2007. A jaký je její zaručený recept na to, aby jí to lezlo do hlavy? "Důležitá je koncentrace a pozitivní přístup k učení. Protože když to člověka nebaví, tak to prostě nemá cenu se něco učit."

Modelka plánuje poradnu

Andrea si dobře uvědomuje, že modeling je zajímavé povolání, ale stejně jako sport, končí obvykle kolem třicítky. O své budoucnosti proto přemýšlí již teď. Nejvíc ji prý zajímají mezinárodní vztahy, diplomacie, ochrana lidských práv a u toho by chtěla hodně cestovat. "Anebo si otevřu nějakou poradensko-právní pojišťovací advokátní kancelář, zaměřenou na ochranu osobnosti - s tím mám už totiž osobní zkušenosti, to bych mohla radit už teď," říká.

Nicméně zatím by ráda dělala ještě nějakou dobu modelku. Zajímavých nabídek má stále dost, ví ale, že to nepůjde věčně. Nejraději by prý tak do dvou let vycestovala do zahraničí, kde by studovala mezinárodní právo, a u toho by sem tam něco nafotila.