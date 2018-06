Verešová: těhotná v minišatech? Klidně.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Modelka Andrea Verešová je krásná vždy, ať už na molu nebo ve skutečném životě. Nyní ještě ke všemu čeká miminko (stále to ale není nikde vidět) a i když rozhodně nejsem fanoušek "štěstím zářících těhulek", Andrea prostě vypadá spokojeně. A já jsem také spokojená, jako pokaždé, když vidím takhle pěkné šaty. Potisk a mašlička jsou skvělé, stejně jako stříbrné doplňky. Závidím hlavně ten dlouhý řetízek s přívěskem a dokonce mi ani nevadí, že je to srdíčko:).

Herečka Klára Jandová se na otevření nového salonu zahalila do černé od špiček až po brýle a tuhle jednolitost se pokusila rozbít alespoň červeno-černou pruhovanou šálkou. Měla by ale zkusit něco více se hodícího k jejímu věku, ať už nikdy nemusím psát, že se obléká jako "stará-mladá", protože za prvé je to klišé (ale jak jinak to pojmenovat) a za druhé raději chválím (haha). Tak Kláro, příště.

Agátu Hanychovou jistě netřeba představovat a tady nám ještě pěkně zapózovala, co si víc přát. Džínová vyšisovaná sukénka je sice krátká, ale to nebrání modelce, aby si ji ještě trošku vykasala. Možná se nechala inspirovat Bailandem a právě tancovala nějaký country tanec. Pro ty boty by se s ní ve čtverylce jistě ráda utkala kdejaká rančerka. Ne vážně ... kozačky? V tomto počasí? No dobře, trochu se ochladilo, ale v kurzu jsou teď spíš kulaté špičky.

