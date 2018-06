Verešová: Svůj život měnit nebudu

Kouč Slavomír Lener včera po tréninku řekl: "Čekali jsme, že se nás někdo pokusí rozhodit, že nás bude chtít připravit o pohodu, která v týmu je, ale nakonec se to nepovedlo. To, co se psalo v některých novinách, je absolutní nesmysl."

Kapitán Martin Straka k tomu dodal: "V kabině se teď nic neděje a tím to hasne. Na podobné otázky už nikdo z nás nebude odpovídat."

Útočník Martin Ručinský se přidal: "Přesně tak. Dohodli jsme se s kluky, že se o tom s novináři nebudeme bavit. Tyhle debaty tímto ukončujeme."

Podle slovenského deníku Nový čas se Andrea Verešová schází s Kusým už delší dobu. Dokonce se prý spolu objevili na hokejovém mistrovství v Ostravě.

Jenom se tomu směju

Modelka však stejně jako Kusý tvrzení popírá. V Ostravě prý nikdy v životě nebyla, i když Kusého zná, a to díky příteli své sestry, který se s ním kamarádí. "Já už se tomu jenom směju. Vidím, že je úplně jedno, co člověk dělá nebo nedělá, protože některá média si píšou, co chtějí. Svůj život kvůli tomu ale měnit nebudu," řekla MF DNES.

V Praze se teď připravuje na zkoušky na právnické fakultě a hodlá také navštívit některý z hokejových zápasů.