Verešová si v porodnici počká na sestru

"Měla jsem jít domů ve čtvrtek, ale počkám si tady na sestru a půjdu až v pátek. To ji už pustí z JIPky a vystřídáme se spolu na pokoji," těší se Verešová. Obavy o sestru, jež má doma téměř dvouletou dceru a teď čeká chlapečka, v žádném případě nemá, rodit ji totiž bude stejný porodník, který rodil ji, docent Antonín Pařízek.

"Je to největší odborník na epidurální anestezii u nás a díky němu a šikovnému a obětavému personálu můj porod probíhal naprosto hladce a bez komplikací. Podle jeho slov byl dokonce vzorový. I teď se tu o mne profesionálně starají, takže se já i malá máme moc dobře," říká novopečená maminka.

Kojí za tři

Verešová si první dny se svojí dcerkou náramně užívá. Jen se bojí, že z původně 3,5kilové holčičky bude za chvíli soudek. "Je pořád hladová a stále by pila. Sestřičky radí, abych tak často nekrmila, a baví se tím, že bych mohla odkojit naráz tři děti. Já sice krmím častěji, ale nepřikládám ji alespoň ke každému prsu na deset minut, jak bych už měla, ale jen na pět. A Vanesska? Jako by to věděla. Saje jako blázen," vypráví novými zkušenostmi trochu zaskočená maminka.

Hladová prý rozhodně není po ní, ale po manželovi. "Tohle má po něm, on taky rád a hodně jí," směje se Verešová. Vzápětí ale na chvíli zvážní. "Je mi líto, že nemáme kluka, manžel ho moc chtěl," přiznává. Její partner, advokát Daniel Volopich, může doufat, že se syn povede příště. Zatím může v rodině Andreiny sestry porovnávat, jestli je snadnější vychovávat kluka, nebo holčičku.