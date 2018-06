Verešová si užívá mateřství

Modelka má za sebou hektický rok. V březnu si vzala plzeňského právníka Daniela Volopicha a v červnu ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dcera Vanessa se jí narodila čtyři dni po promoci.

"Hodně se mi změnil život. Mám úplně jiné priority a smysl života. Jsem šťastná a nadšená," uvedla Andrea Verešová. Podle jejích slov se nyní všechno točí kolem malé Vanessy. "Jak se říká, je středem mého vesmíru. Všechno se jí přizpůsobuje. Ale je to krásné, mateřství si užívám," sdělila modelka, která přiznává, že holčičku si přála. "Dozvěděla jsem se to ale až ke konci těhotenství," řekla s úsměvem.

Druhému dítěti se pár nebrání. "Chci si ale nechat nějaký čas, zhruba rok dva. Bylo by mi líto, kdybych neměla možnost se věnovat malé na sto procent," uvedla Verešová.

Manželé nyní bydlí střídavě mezi Prahou a Přešticemi, do konce roku se chtějí do Přeštic přestěhovat. Menší město je podle Verešové pro výchovu dítěte lepší. "Pro miminko jsou klid, pohoda a velká zahrada velmi důležité. Dítě může vyrůstat mimo ruch velkoměsta, bez stresu, na čerstvém vzduchu, to je ideální," vysvětlila.

Modelka má v Praze stále pracovní nabídky. "Většinou se jedná o milé povinnosti. Přijímám nabídky na benefiční nebo charitativní akce. Spolupracuji také s Plzní, která podobné akce také často pořádá," řekla Verešová. "Od narození Vanessy cítím jako povinnost a samozřejmost se takových akcí účastnit. Člověk se cítí užitečnější a dělá něco i pro ty, kteří neměli to štěstí a nemají svou rodinu a zázemí," doplnila kráska.