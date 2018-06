Verešová se vzdala partnera, Belohorcová uteče za hranice

Zuzana Belohorcová se do ní nebála nahlédnout prostřednictvím čtení z dlaně, karet a křišťálové koule, Andrea Verešová se tomu vyhnula. Věří spíše hvězdám.

Belohorcová se nedozvěděla nic nového. "Paní Ida mi vyvěštila to, co mi většinou věští všichni, totiž, že jsem pozitivní člověk. Jsem prý důvěřivá k lidem a mám hodně falešných kamarádů, ty pravé si musím hýčkat. Také mě podle ní čeká něco velmi pozitivního a vůbec se mi bude dařit. Nebudu ale žít tady v Čechách, ale venku. Nevím, nevím, co by na to řekl Vlasta," líčí s úsměvem Belohorcová.

I když je ráda, že vědma v její budoucnosti neviděla nemoci ani tragédie, její věštbě přílišnou váhu nedává.

"Moje sestra chodila většinou přede mnou a platila míň než já, což mě šokovalo. Nejsem typ člověka, který jde za kartářkou, kdykoli si neví rady. Beru to podobně jako horoskop: přečtu si ho, a když ho mám ho pozitivní, tak si řeknu, že dneska bude fajn. Nedělám si z toho hlavu, žiju si život tak, jak je, nijak to neprožívám."

Manžela i dítě jí předpověděly hvězdy

Andrea Verešová kdysi kartářkám hodně věřila, dnes si však myslí, že je lepší některé věci nevědět. Za pravdu musela dát astrologovi. "Nevěděla jsem tenkrát kudy dál. Jestli má cenu o něco usilovat, vynakládat na to energii, nebo to nechat být a šetřit si ji na něco jiného," odkrývá Verešová.

Nových začátků se hrozně bojí, špatně začíná nové věci, má ráda bezpečí, ale zároveň má strach z neznáma, nejistoty... "On mi pomohl to rozběhnout, řekl mi, že vztah, který jsem měla, je už opravdu minulost. Nebudu konkrétně říkat, koho se to týkalo, to je minulost. Důležité je, že mi řekl, že je to ztráta času, energie a životního elánu. Ve hvězdách viděl, že do roka a do dne přijde někdo nový, úžasný a do tří let se vdám a budu mít dítě. Já se tomu smála, ale ono to přišlo."

Další z hostů, Veronika Freimanová, Alice Bendová, Eva Aichmajerová, Kateřina Kristelová, Rola Brzobohatá nebo modelka Martina Šmuková si návštěvu vědmy odpustily. "Očichaly" ale parfém Diesel, který loni přišel na trh a nechaly si narovnat záda za pomoci thajských masérek společnosti Zen.