Verešová se bála, že porodí předčasně

Nebylo by to nic až tak hrozivého, kdyby zrovna její porodník neodjel na dovolenou. "Zavřela jsem se doma a byla co nejvíc v klidu, takže jsem planý poplach zažehnala," usmívala se Andrea na malé oslavě svých sedmadvacátých narozenin v pražské Galerii Miro. "Takže jsem teď už zase mohla vyrazit a přijmout pozvání přátel, kteří mi tuto oslavu přichystali."



Od majitele galerie Mira Smoláka, se kterým se léta přátelí, k narozeninám a zároveň k očekávanému miminku dostala Andrea abstraktní obraz v hodnotě 25 tisíc. "Andrey si moc vážím, není jen krásná, ale i chytrá. Krása totiž brzy pomine, ale osobnost zůstane a Andrea osobnost je a vždy bude," neskrýval svůj obdiv Smolák.

Od kamarádky Růženy Nechanické, která se vlastně o oslavu postarala, dostala kromě narozeninových dárků také obraz, který byl dodatečným svatebním darem. "Nemohla jsem na svatbu přijet, tak jsem tady Andrejce nabídla, ať si vybere další obraz," vysvětlila.



Andrea těhotenstvím přibrala jedenáct kilo, ale vůbec neztratila nic ze svého půvabu. Přibližně za dva týdny by měla na svět přivést holčičku Vanessu. "Ale pokud by nás překvapil chlapeček, bude Daniel po tatínkovi," upřesnila iDNES.cz.