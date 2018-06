Verešová: S Jaromírem jsme kamarádi

VEREŠOVÁ VE FOTOGALERII ZDE

V jedné reklamě líbá ženu, ve druhé je úplně nahá. Slovenská miss Andrea Verešová stále vzbuzuje rozruch. Před dvěma lety se rozešla s hokejovou superstar Jaromírem Jágrem, ale při mistrovství světa mu fandila. Tvrdí, že jí po odloučení nic nechybí. Tedy až na index, který ztratila někde na právnické fakultě. Nálezci se prý bohatě odmění.

* Když hráli na mistrovství světa ve Vídni Slováci hokej proti Čechům, komu jste fandila?

Oběma.

* No tak, přiznejte se!

Opravdu, oběma. Chtěla jsem remízu. Bylo to, jako když se bijou vaše dvě děti. Pozorujete ten zápas a máte radost z obou.

* Češi vyhráli 5:1 a Jaromír Jágr po zápase řekl, že si oddychl, protože nebude muset poslouchat narážky. Často jste se kvůli hokeji špičkovali?

Dřív mě kvůli Slovákům občas popichoval. Nevím proč, když se mnou čtyři roky žil. Musel asi trpět, chudák. (smích) To si dělám legraci.

* Držela jste mu během mistrovství palce?

Jasně. Volali jsme si.

* Nechtěla jste se do Vídně vypravit?

Byla jsem pracovně v Londýně, do Prahy jsem se vrátila, až když bylo čtvrtfinále. Plánovala jsem, že pojedu na finále, ale měla jsem přehlídku pro vlasovou kosmetiku. Večer jsem to sledovala v televizi.

* A Jágr vyhrál i se zlomeným prstem... Pochválila jste ho?

Určitě, měla jsem radost, že je zlatý. Je prostě šikovnej.

* On přitom sám moc nechválí, že?

Moc ne, ale za to jsem vděčná. Možná i díky tomu nejsem fiflenka, ale normální holka, stojím nohama pevně na zemi. Přesto jsem se nebránila ho chválit, protože vím, že to potěší.

* Umíte bruslit?

Jen na kolečkových bruslích, na těch druhých jsem byla naposledy v patnácti na střední škole.

* Přítelkyně útočníka Martina Ručinského, modelka Petra Faltýnová, plánovala, jak půjdou po dovolené bruslit. Vy jste s Jaromírem nikdy nebyli?

Jednou jsme hráli s hokejkou a míčkem do branky. Ale respektovala jsem jeho práci. On taky nechodil se mnou na molo zkoušet si šaty.

* Jak by vypadal? Dokážete si ho tam představit?

Ať to zkusí.

* Co by mu slušelo?

Jemu sluší všechno, je to hezký kluk.

* Za několik dní oslavíte pětadvacátiny, co byste si přála?

Chtěla bych se naučit brát všechno tak, jak to přichází, s pády i úskalími. A hlavně udělat státnice na Karlově univerzitě a mít klid od bulváru.

* Po té nové reklamě na kosmetiku to půjde asi stěží.

Proč myslíte?

* Jste tam úplně nahá.

Ta reklama neodhaluje nic víc, než se patří. Zůstává svůdná a tajuplná. Nevidím na ní nic špatného. Ukázala krásu ženského těla v umělecké podobě. Vlastně navázala na vykonstruovaný skandál s mýma obnaženýma fotkama.

* Vaše akty uveřejněné v některých novinách vám tehdy moc nepomohly. Lidé v kostele na Slovensku poté prohlásili, že šíříte zlo a čarodějnictví. A váš farář musel odstranit vaše civilní fotografie z nástěnky. Jak to na vás působilo? Tím spíš, že tak ráda chodíte do kostela.

To jsou nesmysly, které psal bulvár.

* Jak to tedy bylo?

Nahota patří k mé profesi. Fotografie měly být zveřejněny až po mé autorizaci, jenže fotograf mě s vidinou zisku podrazil. Vím, že jsou lidé, jejichž názory nezměním, ať se budu snažit sebevíc. Pracuju ve tvrdé branži, tahle příhoda mě posílila. Poučila jsem se, jsem opatrnější.

* Fotila byste fotky do Playboye?

Měla jsem nabídky, zatím jsem o tom neuvažovala.

* Udělala jste třeba i reklamu na becherovku. Ztotožňujete se s těmi výrobky, které propagujete?

Ano. Jinak bych to nemohla dělat. Propaguju, co mi je blízké. Becherovku mám ráda, pro mě to není jen alkohol, ale i léčivý likér.

* Máte se ráda? Třeba když se díváte na fotky svého těla, je vám to příjemné?

Tak bych to neřekla. Snažím se brát se taková, jaká jsem. Vím, že nejsem dokonalá, že mám hodně chyb. Jako každý. Musím na sobě ještě hodně pracovat.

* Na čem právě pracujete?

Například se snažím být dochvilná, v tom mám velké rezervy, že? (směje se, na schůzku přišla s půlhodinovým zpožděním) Pořád chodím pozdě. Nedokážu říct ne, všechno se snažím dotáhnout do konce a většinou pak nestíhám.

* Měla jste někdy mindrák, v dětství či pubertě? Spolužáci ve škole se vám prý smáli.

No spíš mě hecovali. Ale možná jsem opravdu byla takové ošklivé káčátko...

* Proč myslíte?

Mám vám ukázat občanku? (vytahuje starý občanský průkaz) Nosím ji s sebou spíš pro legraci, málokdo mě na ní pozná. Třeba policajti se někdy hodně diví.

* Vždyť tu nevypadáte tak zle.

Ježíš, jen se podívejte pořádně.

* Přesto jste už v patnácti letech vyhrála Miss středních škol a o tři roky později opravdovou Miss Slovenska. Poté jste se odstěhovala do Prahy. Co se vám na ní líbí?

Prostě ji miluju. Mám ráda i vás Čechy. Navíc jsem tu začala studovat práva.

* Pro slovenské noviny jste řekla, že Praha na vás působí agresivněji a že Bratislava je komornější.

Jenže pro mě komornější neznamená hezčí a lepší. Miluju slovenské hory a přírodu, ale Bratislava je pro mě příliš malé město. Jdete večer ven a hned potkáváte někoho známého. To mi vadilo. Potřebuju větší rozlet. V Praze je víc zábavy, navíc je mystická. Oblíbila jsem si třeba uličky na Starém Městě.

* Žila jste v dětství i na venkově, u babičky ve vesnici Lalinok. Zvládla byste posekat kosou trávu?

To asi ne. Zato jsem v patnácti řídila traktor. Držela jsem rovně volant, jela na jedničku a strýcové nakládali seno. Na podzim pomáhám se sklizní švestek a jablek. Už jako malá jsem ráda lezla po stromech. Jsem taková dobrodružná povaha.

* Pracujete převážně v cizině. Pózovala jste i na Kubě, jedné z posledních zemí, kde ještě vládne komunismus. Postavila byste komunistickou stranu mimo zákon? Nemám ráda žádný extremismus, který zneužívá lidi a moc, ať už jde o fašismus, nebo komunismus. Ale zakázat komunisty? Těžká odpověď. Myslím, že je důležitá rovnováha sil a názorů.

* Takže ne? Ani kvůli tomu, co prováděli v minulosti?

Jsem docela mladá, abych se k tomu vyjadřovala. Vím, co zažili mí rodiče a prarodiče, ta doba musela být krutá. Měli bychom se poučit z minulosti a nedovolit, aby se to opakovalo. Jisté je, že tu komunisti napáchali velké zlo. Ale lidi si je po roce 1945 zvolili ve svobodných volbách. Vlastně Češi, protože Slováci tenkrát volili demokraty.

* Cítíte i teď na Slovensku pnutí proti Česku?

Možná je to idealistické, ale stále nás beru jako bratry. Rozpadu je mi líto. Podle mě šlo o rozhodnutí politiků. Připadá mi úžasné, že jsme se začátkem 20. století dokázali spojit. Společným státem získaly oba národy. Slováci hlavně na začátku, vždyť Slovensko bylo jen agrární zemí.

* Nevyčetli vám na Slovensku, že chodíte s českým hokejistou? Že jste si raději měla vybrat slovenského přítele?

To mě nikdy nenapadlo, neslyšela jsem to. Člověk si přece nevybírá podle toho, jestli jeho protějšek je Slovák, Čech, Francouz, Maďar.

* Ani jste na Slovensku nikdy neslyšela: No jo, ona šla do Prahy za lepším?

Ani to ne. I když se závistí se potkávám v životě běžně. Snažím se, abych si ji nepřipouštěla.

* Berou vás v zahraničí jako tu, která chodila s Jágrem?

Tam náš vztah nikdo neřeší. A je to dobře. Jinak by to trošku znegovalo mou práci. Nevěřili byste, ale mnoho firem se obává známých tváří, protože to může negativně ovlivnit postoj diváků k výrobku. Reklamu na becherovku jsem málem netočila, když se francouzský klient dozvěděl, že jsem v Česku známá. Naštěstí si mě prosadila italská produkce. Těm jsem se moc líbila. (smích)

* Slyšíte hlas kritiků, že bez Jágra byste nebyla tak úspěšná?

Závistivé názory mě nezajímají. V modelingu jsem pracovala už předtím jako slovenská miss. Na Slovensku jsem známá díky tomu. Vztah s Jaromírem mi určitě zvýšil popularitu v Česku, ale nejvíc práce mám v zahraničí a tam mi titulky v bulváru nepomohou. Každopádně v lásce nikdy nekalkuluju.

* Kdy jste se s Jaromírem Jágrem naposledy viděli?

Nezlobte se, ale nechci se o Jaromírovi bavit. Jsme dobří přátelé. Média hodně věcí překroutila a hodně nám ublížila.

* Zničila váš vztah s Jaromírem?

Našemu vztahu tlak médií nepřidal.

* Budete dalšího partnera schovávat?

Budu se snažit víc chránit svůj vztah, ale nemůžu se schovat do ulity.

* Uvažujete pořád ještě, že budete mít právní agenturu, která by kromě jiného také chránila celebrity před bulvárem?

Možná. Oblast autorských práv a ochrana osobnosti v médiích a reklamě mě zajímá. Dělám na toto téma diplomovou práci.

* Celebrity imédia se vzájemně potřebují. Je lepší udržovat přátelský vztah?

Snažím se jít cestou diplomacie. Bohužel všichni novináři nejsou slušní. Některé jejich lži se mě hodně dotkly.

* Spousta hvězd s médii spolupracuje. Někdo posílá své soukromé fotky do redakce, nebo dokonce zve novináře do své kuchyně. Co vy?

Já to nedělám. Ale nekritizuju ty lidi, kteří to dělají. Nedostala jsem se do situace jako některé zpěvačky, že bych neprodávala desky. Mám dost práce. A neměla bych na to ani kuráž. Ani vlastně nemám, co bych jim zajímavého říkala. Nikdo mě nezbil... Ale přece jen něco. Pokud někdo viděl můj index, který jsem nechala v lavici po zkoušce z trestního práva, tak se prosím ozvěte. (pobaveně) Čeká vás velká odměna. Moc ho potřebuju, končím pátý ročník.

* Jste teď víc modelka, nebo právnička?

Oboje. Modeling mi ulehčuje život. Vydělávám díky němu, takže si můžu dovolit pobyt a studium v cizině a také svůj standard.

* Koncipient bere deset patnáct tisíc hrubého měsíčně. Dovedete si představit, že byste s tím vyžila?

Mám nabídky i vyšší, ale nemám na to teď čas. Chci dodělat školu, praxe přijde časem.

* Nemáte strach, že si vás nějaká právní kancelář vybere jen jako známou tvář? Jen proto, abyste jí udělala jméno?

To neřeším, pro mě je důležité, jak kvalitní ta kancelář bude, abych mohla získat zkušenosti.

* Přijde vám práce právníka smysluplnější než práce modelky?

Vše má svůj smysl.

* Tak tedy užitečnější?

I modeling je užitečný. Vždyť každá žena chce být atraktivní, hezká. Móda dává pocit svobody. Dává radost. Apráci různým profesím - prodavačům, krejčím, stylistům, módním tvůrcům, fotografům...

* Ale je tam jistý nepoměr mezi odměnou a zodpovědností. Dobrá modelka si vydělává víc než dobrý právník nebo vynikající učitel...

Máte pravdu, ale i zábava je v životě důležitá. Navíc kariéra modelky nebo sportovce je poměrně krátká.

* Je pro vás zábava i herectví, se kterým začínáte?

Modeling už se pro mě stává rutinou. Herectví je víc o emocích a prožitku. I proto mě láká.

* Vzpomenete si na nějaký oblíbený citát, kousek z role?

Než jsem tě potkala, byla jsem jako duch bez citů a bez vášně. Teprve s tebou jsem začala žít. Těším se z vycházejícího slunce, vánku... (recituje v angličtině)

* Co to je?

To je vyznání Heleny Paridovi. Tenkrát jsem ho neříkala Paridovi, ale producentovi při castingu.

* Film Troja. Mohla jste tam hrát Helenu vedle Brada Pitta. Proč to nevyšlo?

Vzdala jsem to. Na finálový pohovor do Londýna už jsem nešla. Nevěřila jsem si jako herečka. Chci začít menšími rolemi. Teď se připravuju na český film Páťáci.

* Trojská Helena to řekla krásně. Vyznal vám někdo takhle romanticky lásku?

(Dlouze přemýšlí) Jo.

* A?

Když se dva lidi najdou a rozumějí si, je to vždycky krásné. Bez lásky bych nemohla žít. Každý večer usínáme a jdeme do říše snů. Já si tam nevezmu ani auto, ani šatník, ani svůj účet, jedině vzpomínky a hezké prožitky, lásku...

* O čem se vám zdá?

Někdy i o paragrafech. Teď docela často. (smích)

ANDREA VEREŠOVÁ

Slovenská modelka, začínající herečka, budoucí právnička. Narodila se 28. června 1980 v Žilině. V patnácti se stala Miss Žilina, Miss středních škol a v roce 1999 získala titul Miss Slovenska. Známou se stala i díky čtyřletému vztahu s hokejovou hvězdou Jaromírem Jágrem. Natočila desítky reklam, mimo jiné předváděla kolekci plavek Armani. Dokončuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, natáčí film Páťáci.