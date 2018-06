Verešová předvedla ohnivé flamenco, Hemala tajil účast ve StarDance

Modelka se blýskla v taneční soutěži Let´s dance už předloni a své umění zúročuje i na společenských akcích. Ohnivé flamenco například předvedla při slavnostním otevření luxusního hotelu v centru Prahy. Moderátor se parketu vyhýbal a tvrdil, že jeho taneční umění začíná a končí u mazurky. To je zřejmě dočasné, bude totiž jednou z hvězd další řady StarDance. Svěřovat podrobnosti z příprav ovšem nemůže, Česká televize totiž účastníky oblíbené show ještě oficiálně nepředstavila.

Alexander Hemala s manželkou

"Bez komentáře," reagoval Hemala na dotaz, jak si vede v tanečních zkušebnách. Na informace tohoto charakteru má prý embargo i doma a nic tedy neví ani jeho manželka. Z kuloárů už ovšem prosákly zprávy, že Hemala patří k letošním známým osobnostem, které přijaly nabídku na účast. Mezi dalšími je například Jitka Čvančarová nebo Veronika Žilková.

Andrea Verešová své taneční umění skrývat nemusela a na parketě to pořádně roztočila s malířem Kristianem Kodetem. Bývalý oblíbený zájezdní hostinec, v němž pobýval v roce 1787 Wolfgang Amadeus Mozart a nyní hotel spojený se jménem španělské rodiny Barceló, dokonce zdobí modelčin obraz. Barceló ho propůjčil spolu s dalšími díly fotograf Jadran Šetlík. Ten mimochodem Andreu v jejích patnácti letech objevil.

Jadran Šetlík, Gábina Partyšová, Andrea Verešová a Kristian Kodet

"Šla jsem tenkrát s rodinou po městě a on se mě tou svou italštinou a lámanou češtinou dohromady zeptal, jestli nechci dělat modelku, že jsem na to dobrý typ a určitě bych byla úspěšná. Poprvé jsem tedy ve svých patnácti pózovala před objektivem fotoaparátu právě Jadranovi. Fotky použil do nějakého časopisu a na jejich základě jsem byla vybraná do soutěže Elite Model Look, kde jsem uspěla. Tahle soutěž mě vlastně nakopla a odstartovala moji kariéru modelky," vzpomíná Verešová.

Od té doby se ale pracovně nepotkali, k dalšímu focení došlo až po dalších patnácti letech. Andree je dnes třicet a má dvě děti. I to Šetlík hodlá na svých fotkách ještě využít. "Těch patnáct let jsme se opravdu neviděli. Ale teď si to vynahradíme. Už jsme na zámku Loučeň nafotili obraz se mnou a plánujeme zvěčnit i celou moji rodinu," uzavírá modelka.