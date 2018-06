Verešová: Nehrajeme žádnou komedii

Andreo, je devět hodin večer. Kolik mužů vám dnes řeklo, že jste krásná?

Jeden fotograf mi řekl, že mám krásné oči. Jinak nikdo. Ale co je podle vás krása?



No když se na vás podívám...

Tak jste dnes první, děkuju. Ale krása, to je něco, co vyzařuje z osobnosti - zajímavost, šarm, přitažlivost.



A taky něco, co může být na obtíž. To jste přece jednou prohlásila.

Jistě. Krása znamená pověrčivost a předsudky. Každý ji automaticky spojuje s prázdnou hlavou a s průměrností.



Chtěla byste snad být ošklivá?

Určitě ne. Dobrý vzhled je velkou výhodou, člověk z něj může hodně vytěžit. A krásné věci vedou k radosti, tak to kdysi řekl spisovatel George Byron.



Zaslechl jsem, že vás přirovnávají k italské herečce Ornelle Muttiové.

To bylo spíš, když jsem byla mladší. Ale samozřejmě se to příjemně poslouchá, Ornella Muttiová byla krásná žena.



Také jsem si přečetl, že by vám prospělo, kdybyste byla o pár centimetrů vyšší.

Určitě by to nebylo na škodu. Ale dobrého hodně nebývá, jak se říká. Nikdy jsem netrpěla pocitem, že mi ty centimetry chybějí. Na fotkách vypadá drobnější postava líp.



Určitě posloucháte spousty lichotek. Rozeznáte od sebe upřímnost a vtíravost?

Lichotky dokážou být i hodně nepříjemné. Hlavně v zahraničí, džentlmenské poznámky Italů a Řeků mě štvou. Když muži začnou lichotit tady, myslí to většinou upřímně. A já nejsem emancipovaná Američanka, která vás bude za větu o krásné postavě žalovat. Spíš si myslím, že vy muži lichotkami příliš šetříte. Mohli byste přidat (smích).



Jen dohady a fantazie



I váš přítel, jeden z nejlepších hokejistů světa, Jaromír Jágr, lichotkami šetří?

Tak ten šetří dost. Vždycky mi říká: Andreo, nemá cenu ti už víc lichotit, protože bys byla moc pyšná. Já tě budu jen kritizovat, aby ses zlepšovala... Ale tak to u nich v rodině opravdu chodí. Moc se nechválí, spíš si vytýkají špatné věci. To je motivuje a žene dopředu. Já mám naopak radši, když člověk občas řekne něco pěkného.



Kdybych měl věřit všemu, co se v poslední době řeklo a napsalo, mám celkem jasno o tom, že už s Jaromírem nejste.

Kdybyste měl věřit všemu, co se řeklo a napsalo, tak už spolu nejsme dva roky.



Poslední dobou jsou však zprávy o vašem rozchodu častější než dřív. To nepopřete.

Ale co je častější? Dohady a fantazie. Když jsem se na nějakém večírku bavila s moderátorem nebo se svým právníkem, hned z něj udělali mého milence. Je to směšné. Pravda zůstane jen moje a Jaromírova.



Tak si pojďme projít pár výtisků novin. Podívejte se na tenhle titulek: „Láska, nebo komedie?“

Zajímavé.



Na fotografii chytáte svého přítele za ruku, ale on jako by se tvářil otráveně. Článek to popisuje.

Jak bych to řekla... Pro Jaromíra jako pro muže jeho postavení - není přirozené, aby se se mnou po čtyřech letech vztahu vášnivě líbal na veřejnosti, aby mě objímal. To jsme ostatně nedělali nikdy. Beru ho za ruku a noviny hned píšou, že hrajeme komedii. Uznávám, že jsem Slovenka, že jsem romantičtější a lásku dávám víc najevo. Ale my se máme rádi!



Vášeň tedy neopadla?

Neměla kdy, společného času je kvůli práci málo.



Podívejte na další z těch mnoha titulků: „Lenertová - Verešová, boj o Jágra“.

To je k pobavení. Ale opravdu hodně lidí si myslí, že už nejsme spolu. Alespoň vidíte, jakou mají média sílu.



Slyšel jsem dokonce, že až Jaromír v září odjede do Ameriky, vy máte za úkol tady oficiálně oznámit váš rozchod.

Vážně? A jaký by to mělo smysl? Kdybychom se chtěli rozejít, dávno jsme to udělali. Přece se z toho nemusíme nikomu zpovídat, nemusíme nic vysvětlovat. Rozešli jsme se a konec.



Jaromír tvrdí, že by nedovedl žít na Slovensku.

Ten toho nakecá (smích). Taky mi říká, že nemá rád slovenštinu, ať mluvím česky. Ale vážně: je tady zvyklý, hlavně na Kladně. Chápu ho.



Takže v plánech na společnou budoucnost je jako bydliště Kladno?

Nebo něco blízko Kladna. Už teď tam spolu v jednom starším domě bydlíme.



Meditujeme spolu



Jaromír Jágr je hodně svérázná osobnost a vy už jste s ním téměř čtyři roky. Za tu dobu vás asi hodně ovlivnil.

A musím říct, že hlavně v dobrém. Možná to je proto, že mě tolik nechválí, že mě drží na zemi. Jaromír je pro mě velkou inspirací. Obdivuju lidi, kteří něco dokážou, kteří se něčemu obětují a jsou v tom nejlepší na světě. Proto jsem nechtěla být jen ubohým děvčátkem po boku slavného hokejisty.



Jednou jste však řekla, že jste vedle svého přítele ztratila soukromí.

Hodně. Kdo chce, soukromí si uchrání. Já bych neuměla žít zavřená mezi čtyřmi stěnami. Že lidi zajímá můj osobní život, to je daň za popularitu.



Taky se říká, že jdete jen po kariéře, že je pro vás svazek s Jágrem tím nejlepším. Mluví se o vás, píše...

Nesmysl. Když se zamilujete, tohle neřešíte.



V Jaromírově životě asi navždy zůstane ženou číslo jedna jeho matka. Nežárlíte?

Naopak. Vždy si budu vážit matky, která vychovala mého budoucího partnera. Právě proto, jaký je.



Máte s přítelem jeden společný koníček. A hodně zajímavý. Věci mezi nebem a zemí, okultní vědy, východní filozofie.

O tom si můžeme povídat hodiny. Už když mi bylo deset, přečetla jsem Bibli a začala jsem se zajímat o duchovno. Harmonie, oduševnění, ovládání sama sebe, jóga, bojová umění. Proto teď například dělám wing-tchu, kombinaci východní filozofie, bojového umění a sebeobrany. Jaromír se k tomu dostal jinak. Jako sportovec studoval, jak obnovit energii, jak získat sílu. Proto četl o psychokybernetice, o síle podvědomí... Teď máme třeba na stole společnou knížku Poznání pravdy.



Meditujete?

Já jsem se hodně zajímala o různá náboženství. Zjistila jsem, že každá modlitba slouží k očištění duše. Učí odpouštět sobě a druhým, milovat, žít v rovnováze. Člověk si vyčistí mozek od stresu, je nabitý energií a má mysl čistou jako dítě.



Modlíte se?

Ano, věřím v Boha.



Meditujete společně s Jaromírem?

Někdy ano. Ale je to spíš věc, kterou by měl každý dělat sám.



Představuju si váš společný večer. Andrea a Jaromír se chystají do postele, ale ještě předtím si sednou ke stolu, spojí ruce a začnou meditovat.

Ale tohle je opravdu pro každého osobní věc. Každý by si měl probrat svůj den, zopakovat si zážitky, zhodnotit své skutky.



Třeba ve stylu: Dneska jsem pustila v tramvaji sednout starší paní. Dobrý skutek.

Ale to vůbec ne. Chcete to vědět přesně?



Alespoň jednu větu.

Řeknu si například: Odpouštím všem, kteří mi dnes ublížili, a lituju špatných věcí, které jsem udělala. Věřím, že všechno špatné se člověku vrátí v podobě karmy, nepříjemných událostí nebo chorob. A to buď z minulých životů, nebo z těch současných. Nic není do ztracena, existuje krásný kruh dobra a zla.



Jaromír je pravoslavný. V co věříte vy?

Nechci tu s vámi rozebírat náboženství. Oba jsme křesťani, základ je stejný. Řím se v roce 1054 rozdělil na západořímskou a východořímskou říši a s ním i církev. Spousta věcí ale zůstala stejných, pouze katolíci opustili základní hodnoty. Začali prodávat odpustky, přestali přijímat podobojí, pronásledovali pohany. Vše má ale stejný základ: najít klid, vyrovnanost, nirvánu. To vidíte v taoismu, buddhismu, hinduismu...



Přednost má škola



Vaše kariéra teď stoupá hodně vzhůru. To mi asi potvrdíte.

Možná jsem známější, možná jsem populárnější, ale stále se cítím jako Andrea. Zakázek mám hodně, to ano. Některé méně finančně zajímavé odmítám, abych měla vůbec čas na soukromí.



Dostala jste i nabídku hrát ve velkofilmu Trojská Helena vedle oblíbeného Brada Pitta. Proč z toho sešlo?

Natáčet se totiž mělo rok a půl, měla to být sága, něco jako Pán prstenů. Na to bych vážně neměla čas. Vybrali si mě po dvou castingových zkouškách s tím, že musím navštěvovat hodiny herectví. Přednost jsem dala škole, nemám ještě hotové všechny předměty.



Ale přání zahrát si ve filmu jste se přece nevzdala.

Nedávno jsem dodělala svůj první film - Prince and The Freshafair od tvůrců oscarové Fridy. Natáčeli jsme v Praze, Pařížská ulice byla jako Monte Carlo, kde dánský princ závodil ve formuli 1. Hráli tam opravdoví jezdci - Coulthard, Irvine... Já měla ale jen malou roli, milenku prince. Z našeho vztahu se stal skandál. Princ se nakonec zamiluje do skromné studentky medicíny a mě opustí.



Smutný příběh.

Nechtěla bych ho sama zažít.





ANDREA VEREŠOVÁ

Narodila se 28. června 1980 v Žilině. Její matka je právnička a otec univerzitní profesor. V patnácti se stala Miss Žilina, poté Miss středních škol a v roce 1999 získala titul Miss Slovenska. I díky tomu se seznámila se svým současným přítelem, hokejistou Jaromírem Jágrem. Na Univerzitě Karlově ji teď čekají zbylé zkoušky třetího ročníku právnické fakulty.

Nedávno natáčela film o dánském princi a také reklamy na Wellu, Nutellu, Bounty či Niveu. Předváděla například kolekci plavek Armani.

