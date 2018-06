Verešová na Slovensku dotančila, zřejmě kvůli sympatiím

Napoprvé se rozhovor nepodařilo uskutečnit, jelikož byla Andrea zaměstnána dcerkou Vanessou, která se dožadovala pozornosti. Jakmile ale malá usnula, mohl rozhovor pokračovat.

V neděli jste s Petrem Čadkem opustili soutěž Let´s Dance. Jak jste tuto skutečnost přijala?

Jsem nadšená a spokojená z třetího místa, nepočítala jsem s takovým umístěním. Byli jsme s Petrem smířeni s tím, že tentokrát pravděpodobně vypadneme. Štěstí je vrtkavé, ale my jsme se i tak snažili podat co nejlepší výkon. Měli jsme krásnou choreografii a hlavně jsme se po celou dobu bavili. Nenechám si touto prohrou vzít ten krásný pocit, který ve mně účast v soutěži vyvolala.



Andrea Petra ve všem stoprocentně poslouchala

Ve slovenských médiích jste byla považována za favoritku pro své nesporné taneční a pohybové schopnosti. Důkazem byly i výroky poroty...

To je všechno sice možné, ale v neděli nás porota dost zkritizovala k našemu nemalému překvapení. Mrzí mě to, protože mám pocit, že jsme předvedli téměř profesionální výkon. Let´s Dance je sice taneční soutěž, ale nakonec vítězí sympatie. Nikdo není dokonalý...

Naznačujete, že ve výsledku rozhodovaly sympatie diváků, kteří posílali hlasy. Máte pocit, že nejste slovenským divákům sympatická?

To je těžké soudit... Každopádně dostat se až do devátého kola, to je podle mého úžasné, jsem za to šťastná. Přála jsem ale Petrovi, aby měl úspěch a konečně to mým prostřednictvím vyhrál, když se mu to v Čechách s Tatianou Vilhelmovou nepodařilo. Snažila jsem se tedy plnit jeho požadavky stoprocentně, ale bohužel to nestačilo.



Andrea a Petr při tréninku

Jak jste se na jednotlivá kola připravovali?

Trénovali jsme vždy úterý až pátek, v sobotu byly zkouška a v neděli před přenosem generálka. V pondělí jsme měli volno a čas na přesun z Bratislavy do Prahy. Trénovali jsme ale podle mého nejméně ze všech, maximálně dvě až tři hodiny denně s ohledem na Petrovu práci a mou Vanessku. I přesto, že jsme toho moc nenatrénovali, nás podezírali, že jsme trénovali snad čtyřiadvacet hodin denně. Což mě tedy těší, pokud tomu výsledky odpovídaly, ale opravdu to tak nebylo. My se chtěli tou soutěží bavit a říkali jsme si, že to přece není olympiáda, abychom u toho vypustili duši.

Jaké byly vaše zkušenosti s tancem před soutěží?

Tancovala jsem jako malinká a později jen příležitostně. Měla jsem ale v Petrovi trpělivého učitele a navíc mě tanec moc baví a myslím, že mám pro něj i vlohy.

Který tanec jste si nejvíce oblíbila?

Těžko říct... Asi čaču pro její svižné tempo. Plus jsem si doslova zamilovala standardní tance, které jsou plné ladných pohybů, člověk má pocit, že létá, že se vznáší nad parketem. Užívala jsem si to.

A naopak, jaký tanec vás neoslovil?

Kupodivu samba a salsa, na které jsem se původně těšila, ale jejich náročnost mi dala zabrat, a tak jsem si je tak neužívala. Musela jsem hlídat úplně jiný pohyb, držet jinak balanc, učit se náročné kroky.



Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem

Prý plánujete s manželem Danielem Volopichem druhé dítě?

Nic neplánuji, nechávám to na osudu a uvidím, co přijde. Jsem šťastná z Vanessky, je to úžasný dar osudu, že ji máme, že je zdravá.

Informace o krizi vašeho manželství jsou předpokládám také nepravdivé.

S Danielem plánujeme stěhování do domku za Prahou, což je rozhodně nejlepší prostředí pro výchovu dítěte. O krizi nemůže být vůbec řeč.