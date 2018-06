Verešová: Na penězích mi nikdy nezáleželo

Šestadvacetiletá Andrea se svým mužem dvaačtyřicetiletým právníkem Danielem Volopichem prý na svatbě nešetřili a dopřáli si vše, po čem toužili. Finanční částku z ní ale nedostal ani redaktor Luboš Xaver Veselý. Na jeho dotaz, zda se blížila milionu, odpověděla: "Nechci střílet, protože přesně nevím, ale asi tak přibližně."

Svatba za všechny peníze

Ihned po veselce na zámku Kynžvart se začalo v médiích spekulovat, že novomanželé prodali svůj velký den bulvárnímu deníku za pětasedmdesát tisíc. "To je holý nesmysl. Jen co jsem zaslechla, co nám nabízeli za exkluzivitu, tak za to bychom nemohli pořídit ani základní náklady," vyvracela spekulace během čtvrtečního rozhovoru na Frekvenci 1 a dodala, že jí na penězích nikdy nezáleželo.

Jágr je mimo hru

Andree nevadil ani fakt, že na ni její bývalý milenec hokejista Jaromír Jágr zapomněl a ke sňatku ji nepogratuloval. "Už nejsme v kontaktu, nerozešli jsme se ve zlém, ale už máme každý jiný život. Ale když se chce, tak se dá zvednout telefon."



Sex za tmy

Verešová na Křížovém výslechu dále prozradila, že narození novorozence očekává během července a také, že se v těchto dnech nejvíce věnuje zařizování bytu.

"Budu tam mít i vířivku, protože na dobrou koupelnu si potrpím, to je pro mě taková oáza," pochlubila se Andrea, pro kterou je prý nejlepší se sexem začít za tmy a skončit za světla.