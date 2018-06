Verešová: Mohla bych radit už teď

"Nejvíc mě zajímají mezinárodní vztahy, diplomacie, ochrana lidských práv," uvedla.

"Chtěla bych u toho hodně cestovat. Anebo si otevřít nějakou poradensko-právní pojišťovací advokátní kancelář, zaměřenou na ochranu osobnosti - s tím mám už totiž osobní zkušenosti, to bych mohla radit už teď," řekla.

Nicméně zatím by ráda dělala ještě nějakou dobu modelku. Zajímavých nabídek má stále dost, ví ale, že to nepůjde věčně. Nejraději by prý tak do dvou let vycestovala do zahraničí, kde by studovala mezinárodní právo, a u toho by sem tam něco nafotila.

Původní vize o svém povolání měla ale úplně jiné. "Chtěla jsem být lékařkou a léčit hlavně rodinu, aby byli všichni zdrávi. Osud mě ale zavál k právům - v rodině jsou všichni právníci. Medicínu mám ale pořád ráda, ráda se zajímám o zdraví."