Verešová má syna, porodníkovi asistoval manžel

Malý Daniel Tobiáš měří 50 cm a váží 3,650 kg. "Všechno probíhalo skvěle," dodala šťastná maminka. Zprávu o druhém porodu Verešové přinesl jako první Blesk.cz.

Manželé pohlaví dítěte vědět nechtěli, oba si ale přáli to své. "Byl by to první manželův syn a on si moc přeje, aby se jmenoval po něm. Sama bych raději další holčičku, a když to teď bude náhodou kluk, budu mít určitě ještě třetí dítě," řekla iDNES.cz před několika týdny Verešová. - čtěte VIDEO: Druhé dítě jsme plánovali, říká těhotná Verešová

Už dřív si pochvalovala, že mezi dětmi nebude velký věkový rozdíl, což je prý důležité kvůli výchově i pozdějším sourozeneckým vztahům.



Andrea Verešová s dcerou Vanessou a manželem Danielem Volopichem

"Bude fajn, že budou skoro jako dvojčata a budou si spolu hrát, podle rad zkušenějších musím jen přečkat první půl rok, ten bude asi nejtěžší. Vanesska sice už povyrostla a je trochu samostatnější, dokáže se sama zabavit a já mám čas třeba uvařit. Navíc miluje panenky a pořád by vozila kočárek, ale samozřejmě ji to baví jen chvilku. Bojím se trochu toho, že budu muset mimčo kojit a malá bude chtít být v tu chvíli taky u mě. Navíc si dobře pamatuju, jak mě kojení každé tři hodiny vysilovalo, byla jsem úplně bez energie, pořád unavená," přemítala před porodem modelka.

Andrea Verešová a Daniel Volopich žijí ve svazku manželském již dva roky. Pohádkovou svatbu měli na zámku Kynžvart u Mariánských lázní. Na svatbu tehdy přijelo kolem stovky hostů, byly mezi nimi i Dara Rolins či Tereza Kerndlová, které novomanželům zazpívaly.