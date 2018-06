Verešová je zamilovaná: Našla jsem toho pravého!

Novým mužem po jejím boku je o šestnáct let starší plzeňský podnikatel Daniel Volopich.

"Velmi ho miluji, lepšího partnera jsem si ani nemohla přát," prozradila bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra.

S Volopichem, který je rozvedený a má dvě děti, chodí už půl roku. Poznali se ale mnohem dříve - právě právnická kancelář bohatého podnikatele Andreu přes rok zastupuje.

"Dlouho jsme byli jen přátelé, ale časem se to začalo měnit, postupně si mě úplně získal a jsem z něho celá paf," uvedla s úsměvem Verešová a ještě odvážněji dodala: "Je pro mne člověkem, se kterým by jsem chtěla strávit všechen čas až do konce života!" - více na koktail.pravda.sk