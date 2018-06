Verešová je pro Gaultiera moc malá

"Nikdo mě neoslovil, oni mají asi jiná kritéria. Většinou chtějí holky nad 180 centimetrů, takže já jsem moc malá," řekla Verešová.

Nicméně práci tohoto módního novátora obdivuje. "Před měsícem jsem točila reklamu v Paříži, kde měli věci z jeho haute couture a musím říct, že mě to nadchlo. Když jsem měla jeho šaty na sobě, tak se mi moc líbily, ale je pravda, že jsou strašně dlouhé. On totiž většinou dělá na dívky, které měří metr osmdesát," dodala slovenská miss 1999.

Unikátní módní show si určitě nenechá ujít návrhářka Beata Rajská. "Je to jeden z lidí, kteří určují trendy světové módy. Zrovna ve své poslední kolekci použil prvky doby, kterou já miluji - to znamená Francie, mušketýři, prvky noblesního

královského středověku. Byla jsem nadšená, takže tady tu přehlídku si nemůžu nechat ujít," svěřila se.

Naopak návrhářka Helena Fejková o přehlídku přijde, protože je v Brazílii. Jinak by se ale jistě přišla podívat a má radost z toho, že se Gaultier k nám konečně dostal. "Znamená to, že se Praha začíná propojovat se světem a to je strašně důležité," dodala.

Svou tvorbu představí Gaultier českému i slovenskému publiku 9. února ve Španělském sále Pražského hradu. Jeho modely předvedou české, slovenské a francouzské modelky, které si sám vybíral. Mezi pozvanými hosty nechybí Karel Gott, Lucie Bílá, Bára Basiková, Peter Dvorský, Mikuláš Dzurinda či Ivan Gašparovič.