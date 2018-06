Verešová je hubenější než dřív, odnesla to její páteř

"Spousta lidí se mě teď ptá, jak je možné, že jsem tak hubená, a chtějí recept," říká modelka. "Mám dvě děti, takže dost často běhám kolem nich. Kromě toho trpím bolestmi zad, což mě samozřejmě donutilo něco se sebou dělat. Začala jsem kvůli tomu cvičit, protahovat tělo a také chodíme s ostatními maminkami a jejich dětmi pravidelně na plavání," vysvětluje.

Na rozdíl od jiných maminek má Verešová jednu nesmírnou výhodu. Bazén má i doma, takže se plavání může věnovat častěji.

Daniel Volopich a Andrea Verešová se synem Danielem Tobiášem

"Plavu každý den. Je to super zábava a pomáhá mi to k hezké postavě a také mě po tom nebolí záda, což je to hlavní. Nedávno jsme byli s manželem na pět dní v Uherském Hradišti, kde jsem si trochu se zády hnula. Neměla jsem ale možnost jít si zaplavat a hned to bylo znát," tvrdí modelka, která návštěvu lékaře bere až jako poslední možnost.

"Dokud plavu, dá se to zvládnout. Pokud ale nemůžu, cítím to. Plavání je teď pro mě opravdu nezbytné, jinak bych musela jít k fyzioterapeutce a musela by mě zase napravovat. A to nechci," říká nešťastná Verešová.