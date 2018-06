Verešová je doma z porodnice. Opustila ji v sexy oblečení v pátek třináctého

Verešová, která se pátku třináctého nebojí, neboť se snaží nebýt pověrčivá, se právě v tento den postarala v pražské porodnici o pořádný rozruch. Fotografové a novináři doslova obléhali chodbu vedoucí k nadstandardnímu pokoji, který tu pět dní obývala. Ten byl navzdory informaci, že ho opustí před polednem, uzavřen ještě dlouho po dvanácté.

Dveře se poprvé otevřely ve 13.20, kdy Volopich odnesl do auta věci své manželky. O půl hodinu později už z něj vycházel s dcerkou v dětské autosedačce a s usmívající se Andreou, která si nesla květiny a kabelku, byla vzorově nalíčená a oblečená do minisukně, trička s obrovským výstřihem a riflového sáčka. Ukázkovou rodinku doprovázela advokátova maminka, Daniela Volopichová. Ta bude v prvních dnech své snaše oporou.

"Moje maminka přijede za týden, teď mi bude naštěstí pomáhat tchýně a samozřejmě manžel," řekla šťastná Verešová, která v porodnici ještě zastihla svoji sestru. "Porodila ve čtvrtek v poledne krásného zdravého chlapečka a pár dní s ním tady stráví na pokoji po mně."

Znovu rodit? Klidně zítra

Syna si moc přál i manžel Verešové. Tím spíš, že Vanessa je již jeho třetí dcera. Zklamaný prý ale není, cítí se takhle alespoň jako král. Doufá jen, že další dítě už bude kluk. "Kluka bych si určitě přál, byl by to Daniel," nechal se slyšet.

Verešová by mohla podle svých slov rodit znovu klidně hned. "Kdyby to šlo tak hladce jako teď za podpory docenta Pařízka i manžela, který mě nonstop držel za ruku, takže jsem cítila jistotu a klid, nebála bych se toho ani podruhé. Není to ale jen o porodu, je to hlavně o péči o miminko, která je náročná."

S tou už jí pomáhá i manžel. "Několikrát mě zastoupil v koupání a dokonce obstaral ještě nějakou výbavičku. Myslela jsem si, že máme všechno, ale od chvíle, kdy se malá narodila, jsem přicházela na to, co všechno ještě potřebujeme. Naštěstí mu poradili v Mother care a vybavili ho plenkami, dudlíky, ohřívačkami lahví, ještě jednou vaničkou i přebalovacím pultem," prozradila s něžným pohledem na svého partnera Verešová.

Volopich, který byl neplánovaně i u porodu a zvládl ho perfektně, i když v jednu chvíli prý dostal málem infarkt, nešetřil chválou na porodnici. "Přesvědčil jsem se, že je tu špičkové pracoviště se špičkovými odborníky. Celý tým lékařů včetně docenta Pařízka byl skvělý," řekl. Novopečená maminka se přidala: "To, že nemám žádné zdravotní problémy a už druhý den po porodu jsem běhala, je zásluha pana docenta, provedl úžasný porod, dal si opravdu záležet."

Do práce modelka nepospíchá

Na módní mola modelka rozhodně nepospíchá, i když by mohla. Cítí se totiž skvěle, shodila už téměř všechna těhotenstvím nabytá kila a díky kojení ještě víc vynikají její přednosti. "Nevážila jsem se, ale mám pocit, že den ze dne hubnu, jak mě malá vycucává, pije za tři. A prsa? Ta se mi zvětšují podle toho, jak dlouho nepije. Práce s mateřstvím skloubit nejde, ale pokud by mě malá nechala v noci spát, tak bych mohla jít na molo třeba hned zítra. Já se chci ale zatím věnovat jí a rodině."

A dárek od pyšného otce za roztomilou dcerku? "Nevím, ještě jsem nic nedostala. Jeho obětavost a starostlivost je pro mě největší dárek, budu ho potřebovat," řekla po krátkém zaváhání Verešová. "Já myslím, že má dárek ve mně," uzavřel Volopich.