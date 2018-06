Třetí dítě? Letos ne, ošidila bych práci, říká Verešová

"Začala jsem konečně trochu víc pracovat, mám nějaké zajímavé zakázky a podporuji dvě nadace. A kdyby zase přišlo miminko, musela bych se opět naplno oddat rodině a to nechci," říká Andrea Verešová.

O třetího potomka by stál především modelčin manžel, právník Daniel Volopich.

Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem

"Nedávno jsme se o třetím miminku bavili a manžel přiznal, že by si ho nesmírně přál. Já také, ale rozhodně ne teď. Ještě je na to čas. Daník je malý, Vanesska začala chodit do školky, učí se plavat, což brzy čeká i jejího brášku. Také ho budeme učit lyžovat, je toho ještě hodně, co se musí naučit," vypráví modelka.

Velmi prý obdivuje ženy, které dokáží dělat dvě i více věcí najednou. Sloučit mateřství s prací je tak pro Verešovou nepředstavitelné.

Andrea Verešová - přehlídka nové kolekce spodního prádla značky Triumph

"Myslím, že se nedají dělat úplně dobře. Buď bych ošidila práci, nebo nadace. A vzhledem k tomu, že jsem tomu zasvětila nějaký čas, přišlo by mi to líto. Malé miminko vyžaduje do jednoho roku maximální péči a pozornost. Tu bych mu teď dát nemohla," uzavírá slovenská kráska žijící a působící v Česku.