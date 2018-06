Verešová: Čekala jsem, že se změní

Opravdu jste se rozešli?

Ano, až teď je to pravda.

A přesto působíte vyrovnaně...

Samozřejmě, že jsem v pohodě. Jak jinak bych se cítila? Rozchodem se přece svět nezboří.

Proč jste se rozešli?

Došla mi trpělivost. Rozchod je nelepším řešením, kompromisem pro obě strany. Lepší, než kdyby se něco mělo uměle natahovat a než bychom se navzájem trápili ve vztahu, který nemá perspektivu.

Nestojí náhodou za rozchodem bývalý jezdec formule 1 Eddie Irvine, s nímž jste se nedávno setkali na Velké ceně Maďarska?

Proboha ne. Žádný Eddie. Mezi mnou a Jaromírem se hromadily různé problémy. Jsme každý úplně jiný. Už jsme si nerozuměli. Samozřejmě nás spojovalo hodně pěkných chvil. Měli jsme se a máme se dál rádi, jsme kamarádi. Prostě jsme po třech letech přišli na to, že právě neshody a hádky začínají převládat. Rozchod jsme oddalovali. Byla jsem stále přesvědčená, že bychom spoustu věcí mohli vyřešit. Nepřipouštěla jsem si, že by náš vztah mohly poškodit nejrůznější spekulace a výmysly v tisku.

Když jsem ale poctivě zvážila všechna pro a proti, přišla jsem na to, že mi Jaromír nemůže dát to, co bych od svého partnera očekávala: především aby mi byl pevnou oporou, kamarádem a láskou, která by se o mě starala a občas se také přizpůsobila mým potřebám. Jaromír toho schopen nebyl. Má jen svou kariéru, svůj hokej. Je zvyklý žit sám pro sebe, i když na druhou stranu není sám za sebe zodpovědný.



Vždycky se o něj starala máma. Rodiče na něj mají vliv možná větší, než je pro třicetiletého muže zdravé. Je proto logické, že když do vztahu dvou lidí stále zasahuje někdo třetí, vyvstanou dříve nebo později problémy. Snažila jsem se být tolerantní, respektovat rodinu partnera a vážit si jí, navíc, když jde o rodinu tak dobrého a šikovného člověka, jakým je Jaromír.

Jaromír se v poslední době nějak výrazně změnil?

Ne, vůbec se nezměnil. To mně se konečně otevřely oči. Začala jsem o nás uvažovat racionálněji, přestala jsem doufat, že se konečně něco změní. Stále jsem čekala, že Jaromír bude jiný, že mě začně konečně respektovat, tolerovat moje potřeby, pocity a zájmy.

Často se spekulovalo i o tom, že se hádáte kvůli penězům. Jaromír patří mezi nejbohatší lidi na světě. Nemohl být i v tom problém?

Sama sebe nepovažuji za chudé děvčátko. Vždycky jsem se snažila - dokonce jsem musela - být finančně nezávislá. Dokázala jsem se postarat sama o sebe. Rozhodně nepatřím k dívkám, které jsou závislé na tom, co jim chlap dá. Nejsem ale ani kariéristka. Stačí, když si vydělám na klidný život. Potřebuji vyrovnaný vztah, spokojené zázemí. To by mě naplňovalo štěstím a energií pro práci v modelingu a pro studia. Náš vztah opravdu nebyl o penězích. Jestli si někdo myslí, že si z něj odnáším vily nebo auta, zklamu ho. Odcházím úplně čistá, stejně jako Jaromír. Jestli si v budoucnu jednou najdu nějakého skromnějšího partnera, věřím, že si na mě najde víc času.



Budete Jaromírovi dál fandit v jeho hokejové kariéře?

Věřím, že zůstaneme kamarádi. Vždycky jsem ho obdivovala za to, co dokázal. Obdivuji úspešné lidi, protože je za nimi vždy hodně práce, námahy. Možná právě proto už nedokázal víc dávat do našeho vztahu.