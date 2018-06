Verešová: Auto si dělalo, co chtělo

„Auto si dělalo, co chtělo,“ popsala dramatické okamžiky z páteční noci slovenská kráska. Osudným se jí zřejmě stal hustý déšť.

„Jela jsem za dvěma tiráky, které se předjížděly. Naráz auto začalo „plavat“, ztratila jsem nad ním kontrolu. Strhla jsem volant doprava, jinak bychom se dostaly pod kamion,“ vyprávěla slovenská miss z roku 1999.

Podle svých slov ještě chvíli bojovala, ale auto nakonec sjelo do příkopu. „Moc si z toho nevybavuji,“ tvrdí modelka. Jedno je však jisté - měla velké štěstí, protože jen o pár metrů dál od místa, kde její mercedes sjel z dálnice, začínala svodidla.

„Kdybychom do nich narazily, dopadly bychom asi hůř,“ říká s ulehčením, i když se jí nevyhnulo lehké zranění. Přivolaná záchranka ošetřila jak slavnou divu, tak její třiapadesátiletou matku. Pak obě převezla do brněnské fakultní nemocnice. „Byli fantastičtí, ale já jsem jim utekla,“ říká už s úsměvemVerešová. Po ošetření pohmožděnin ji na vlastní žádost propustili do domácího léčení.

Dívka si však nedopřála ani chvilku odpočinku. „Maminka se do Chorvatska těšila, tak jsme nakonec odletěly. Možná jsem ale udělala hloupost, je mi hůř než včera, všechno mě bolí, nemůžu ani chodit,“ popsala svůj aktuální zdravotní stav v neděli odpoledne.

Přesto je šťastná. „Děkuji Bohu, že se nic nestalo mamince. Nejdříve totiž dost silně krvácela, ale naštěstí to nebylo vážné. Už se dokonce stihla vykoupat,“ vyprávěla Verešová, která naopak celý den odpočívala.

Na nabrání nových sil nezbývá česko-slovenské celebritě mnoho času. Porota soutěže, které je členem, zasedne již tento pátek. „Doufám, že to usedím,“ dokončila.

Na otázku, jestli jí modřiny nebudou vadit v práci modelky, Verešová se smíchem odpověděla: „Tady naštěstí na molo nemusím, už jsem si zasoutěžila dost.“