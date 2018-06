Verešová a Maláčová ukázaly bříško, Babický má další blondýnu

Čtyřicetiletý Alan Babický si ve čtvrtek vyrazil do pražské restaurace Soho na módní show Natali Ruden, kde se po celou dobu velmi dobře bavil s pohlednou blondýnkou. Že by to byla důstojná náhrada za přítelkyni Lucii Borhyovou?

Možná že jen devětadvacetiletá moderátorka neměla díky taneční soutěži Bailando čas. Lucie se ale poslední dobou objevuje na večírcích buď sama, a nebo ve společnosti bratra. Proto začal bulvár ihned spekulovat, jak to s jejím vztahem k Alanovi vlastně je. No možná, že už máme odpověď.

Verešová a Maláčová ukázaly bříško

Na přehlídce přední české návrhářky Natali Ruden nechyběla ani modelka Andrea Verešová, která se předvádění šatů nevyhýbá, ačkoliv je již v šestém měsíci těhotenství. Andreu během večera doprovázel její manžel Daniel Volopich a prozradil nám, že by si přál, aby se jim narodil syn.

"Zatím nevíme, co se nám narodí, ale mně se zdál už několikrát sen, že jsem porodila holčičku. Tak to si manžel bude muset počkat na chlapečka až napodruhé. Já už si pomalu nakupuji růžovou výbavičku pro malou princeznu, protože tak trochu věřím své mateřské intuici," prozradila iDNES.cz půvabná modelka.

Na molu se objevila také bývalá královna krásy a ředitelka České Miss Michaela Maláčová. I ona je v očekávání (- více zde), ale na přehlídce odhalila své tělo nejvíce ze všech modelek. V davu těhotnou Michaelu pozorně sledoval její přítel – uhlobaron Zdeněk Bakala, s nímž má Maláčová již patnáctiměsíční dceru Anabel.

Topmodelku Simonu Krainovou doprovázel její manažer Sáša Jány, vicemiss Agátu Hanychovou přítel Marek. Dlouho se ale nezdrželi – krátce po přehlídce zamířili na jinou přehlídku do centra města Prahy. - více zde